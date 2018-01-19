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(Görüntülü Haber) İzmirli dördüzlerin karne heyecanı

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Gaziemir ilçesindeki Şehit Polis Ahmet Atilla Güneş İlkokulu'nda eğitim gören dördüzler, karne heyecanı yaşadı

19 Ocak 2018 16:28

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Gaziemir ilçesindeki Şehit Polis Ahmet Atilla Güneş İlkokulu\'nda eğitim gören dördüzler, karne heyecanı yaşadı. Ayrı yumurta dördüzü oldukları için birbirine çok benzetilmeyen kardeşler Ali Efe, Nazlı, Sude ve Aleyna Top, karneleriyle birlikte teşekkür belgelerini aldı. Beraberce sarılıp, uyumanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen dördüzlerin öğretmeni Mukaddes Tosun\'un ise bu konuda en tecrübeli öğretmenlerden olduğu ortaya çıktı. Tosun\'un daha önce üçüz kardeşleri mezun ettiği belirtildi. Şehit Polis Ahmet Atilla Güneş İlkokulu\'nun 4\'üncü sınıfına giden dördüzler, karneleri ile teşekkür belgelerini, sınıf öğretmeni Mukaddes Tosun\'un elinden aldı. Aynı sınıfa giden, birlikte oyun oynayıp, ders çalışan kardeşleri, heyecanlı ve mutlu anlarında anne Fatma Top ve baba Engin Top da yalnız bırakmadı. \'UYUMLU VE BAŞARILILAR\' Büyüyünce doktor olmak istediklerini söyleyen dördüzlerin öğretmeni Mukaddes Tosun, öğrencilerinin okula geldikleri ilk günü hatırlatarak, \"Öğretmenler arasında şanslının kim olacağını konuştuk. Dördüz kardeşler, bana çıktı. Kendimi bu konuda şanslı hissediyorum; çünkü daha önce de üçüz öğrencileri mezun ettim. Bu öğrencilerim de çok uyumlular ve başarılılar\" dedi. Dördüzlerin babası Engin Top ve annesi Fatma Top ise 4 çocuğu aynı anda büyütmenin zorlu; ancak bir o kadar da zevkli olduğunu söyledi. Baba Top, çocuklarından Ali Efe\'nin resim yapmayı sevdiğini, Aleyna ve Nazlı\'nın matematikte daha başarılı olduğunu, Sude\'nin de müziğe ilgi duyduğunu anlattı. Dördüz kardeşler ise birbirine sarılıp, uyumanın, bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ve zaman zaman tartışsalar bile hemen barıştıklarını söyledi.

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