(Görüntülü Haber) İzmir'in kurtuluşu, Beylikdüzü'nde Sıla konseriyle kutlandı

İSTANBUL, (DHA)- Beylikdüzü Belediyesi, 4\'üncü Barış ve Sevgi Buluşmaları?nın finalini, 9 Eylül İzmir\'in kurtuluşunun 95\'inci yıldönümünde Sıla konseriyle yaptı. Ellerinde Türk bayraklarıyla alana gelen binlerce vatandaş İzmir\'in kurtuluşunu kutlayıp Sıla şarkılarıyla doyasıya eğlendi. Beylikdüzü Cumhuriyet Meydanı\'nda düzenlenen tören İzmir Marşı\'nın okunmasıyla başladı. 10\'uncu Yıl Marşı\'nın söylenmesiyle devam eden programda binlerce kişi hem ellerindeki Türk bayraklarını dalgalandırdı hem de telefonlarıyla ışık gösterisi yaptı. SILA.BEYLİKDÜZÜ\'NÜ SALLADI Programda sahne alan Sıla izleyicilerden büyük alkış aldı. Sevilen parçalarını sırayla söyleyen sanatçıya binlerce kişi eşlik etti. Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, konser sonrası Sıla?ya plaket ve çiçek takdim etti. SAHAF FESTİVALİ\'NİN FİNALİ \'ROMANDAN UYARLANMIŞ HAYATLAR\' İLE YAPILDI Konser öncesinde ise Sahaf Festivali kapsamında düzenlenen söyleşilere konuk olan şair ve roman yazarı Murat Menteş, ?Romandan Uyarlanmış Hayat?ları konuştu. Söyleşinin moderatörlüğünü Pelin Batu üstlendi. ÇARDAK ALTI SOHBETLERİNDE \"İSTANBUL\" KONUŞULDU Çardak Altı Sohbetleri, Adalet Söyleşileri?nin son programında ise yazar Ahmet Ümit, Haldun Hürel ve Ertuğrul Günay \'İstanbul\' üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi.