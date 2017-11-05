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(Görüntülü Haber) İzmir'deki denetimlerde 9 ruhsatsız eğlence mekanı mühürlendi

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'inBornova İlçesi'ndeki eğlence mekanlarına yönelik yapılan denetimlerde ruhsatsız olduğu tespit edilen 9 işyeri mühürlendi

05 Kasım 2017 11:48

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR\'inBornova İlçesi\'ndeki eğlence mekanlarına yönelik yapılan denetimlerde ruhsatsız olduğu tespit edilen 9 işyeri mühürlendi. Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı 200 polis, Kamil Tunca Bulvarı çevresinde bulunan eğlence mekanlarına yönelik denetimlerde bulundu. Uygulamada toplam 15 işyeri incelendi, 315 kişi hakkında Genel Bilgi Taraması (GBT) sisteminden sorgulama yapıldı. Denetimlerde hakkında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca, üzerlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca bulunan 2 kişiye adli işlem yapıldı. Zabıta ekiplerinin de katıldığı kontrollerde, ruhsatsız olduğu tespit edilen 9 işyeri mühürlendi. Mühürlenen ve TAPDK belgesi olmadığı belirlenen işyerlerindeki 295 şişe alkole el konuldu. Çalışma izinleri olmadığı tespit edilen yabancı uyruklu 2 kadın ise, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

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