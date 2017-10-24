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(Görüntülü Haber) İzmir'de yağmur etkili oldu (2)

Mehmet CANDAN- Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de dün gece başlayan yağmur, kentte yaşamı olumsuz etkiledi

24 Ekim 2017 17:51

Mehmet CANDAN- Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de dün gece başlayan yağmur, kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Sabah işe gitmek için evlerinden çıkanlar zor durumda kaldı, trafikte görüş uzaklığı düştü, altgeçit ve yolları su bastı. Meteoroloji 2\'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi\'nden Ege Bölgesi için yapılan sağanak yağış uyarısn ardından gece saatlerinde itibaren yağış etkili olmaya başladı. Kentin birçok caddesinde su baskınları görüldü. İşe gitmek için evlerinden çıkanlar su baskınları nedeniyle yürümede zorlandı. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı kişiler ıslanmamak için otobüs duraklarına sığındı. Caddelerdeki su basınları nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Her yağmurda olduğu gibi bu yağışta da Halkapınar Yunuslar Altgeçidi\'ni su bastı. Su baskını sırasında arızalanan otomobiller itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Altgeçitin bulunduğu cadde trafiğe kapatılırken, belediye ekipleri tahliye çalışmasına başladı. Meteoroloji 2\'nci Bölge Müdürlüğü\'nden alınan bilgiye göre kent merkezine metrekareye 32.8 kilogram yağış düşerken, en çok yağış düşen ilçe 58.6 kilogramla Güzelbahçe oldu. Seferihisar\'a 46.6, Konak 25.9, Buca 25.1, Menemen 39 ve Aliağa\'ya ise 39.8 kilogram yağış düştü. Yağışın öğleden sonra aralıklarla yarın akşama kadar devam edeceği öğrenildi. Meteoroloji yetkilileri vatandaşları su baskınları konusunda dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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