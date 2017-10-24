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(Görüntülü Haber) İzmir’de yağış etkili oldu

Mehmet CANDAN Mehmet GÜNEY - Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)İZMİR'de gece saatlerinde başlayan yağış kentte hayatı olumsuz etkiledi

24 Ekim 2017 14:21

Mehmet CANDAN Mehmet GÜNEY - Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)İZMİR\'de gece saatlerinde başlayan yağış kentte hayatı olumsuz etkiledi. Sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar zor anlar yaşadı, trafikte görüş mesafesi düştü, alt geçitleri ve yolları su bastı. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi\'nden Ege Bölgesi için yapılan sağanak yağış uyarısının ardından gece saatlerinde itibaren yağış etkili olmaya başladı. Kentin birçok caddesinde su baskınları yaşandı. İşe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar su baskınları yüzünden yürümekte zorlandı. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ise ıslanmamak için otobüs duraklarına sığındı. Caddelerdeki su basınları nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Her yağmurda olduğu gibi bu yağmurda da Halkapınar Yunuslar Altgeçidi\'ni su bastı. Su baskını sırasında otomobili stop eden sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Altgeçitin bulunduğu cadde trafiğe kapatılırken, belediye ekipleri tahliye çalışmasına başladı. Öte yandan Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü\'nden alınan bilgiye göre kent merkezine metrekareye 32.8 kilogram yağış düşerken, en çok yağış düşen ilçe 58.6 kilogramla Güzelbahçe oldu. Seferihisar\'a 46.6, Konak 25.9, Buca 25.1, Menemen 39 ve Aliağa\'ya ise 39.8 kilogram yağış düştü. Yağışın öğleden sonra aralıklarla yarın akşama kadar devam edeceği öğrenildi. Meteoroloji yetkilileri vatandaşları su baskınları konusunda dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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