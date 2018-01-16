(Görüntülü Haber) İzmir'de su dolu çukurda ölen kardeşler toprağa verildi

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- İZMİR\'in Karabağlar ilçesinde 1.5 metre derinliğindeki su dolu çukura düşerek ölen Yusuf Tencirlioğlu (8) ile Ali Tencirlioğlu (5) kardeşlerin cenazeleri, Kahramanmaraş\'ta yan yana toprağa verildi. İki oğlunu kaybeden Fatma Tencirlioğlu, çocuklarını kurtarmak için çukura atladığını belirterek, \"Yarım saat içinde aradım, ben boğuluyordum, ben de ölüyordum\" dedi. Yusuf ve Ali Tencirlioğlu kardeşlerin cenazeleri, Necip Fazıl Şehir Hastanesi morgundan alınarak Yahya Kemal Mahallesi\'ndeki evlerine son kez getirildi. Burada çocukların annesi Fatma ile babası Tevfik Tencirlioğlu ve yakınları kapakları açılan tabuttaki Yusuf ve Ali kardeşlerin yüzlerine son kez baktı. Tevfik Tencirlioğlu, çocuklarını tabutta görünce baygılık geçirdi. Anne Fatma Tencirlioğlu ise çocuklarını görünce \"Onlar melek oldu melek\" diyerek gözyaşı döktü. Helallik alınmasının adından cenazeler, Zeynel Abidin Camisi\'ne götürüldü. Cenaze namazının kılınmasının ardından Yusuf ve Ali Tencirlioğlu kardeşlerin cenazeleri, Şeyhadil Mezarlığı\'nda yan yana kazılan mezarlarda toprağa verildi. Cenaze namazına Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, AK Parti İl Başkanı Ahmet Özdemir ile çocukların ailesi, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. BÜYÜKBABA: CEZALARI NEYSE ÇEKSİNLER Çocukların büyükbabası Süleyman Tencirlioğlu, oğlunun hurda toplayarak geçimi sağladığını ve torunlarının önlem alınmadığı için öldüğünü kaydederek, \"Önlem alınmadı. Etrafına bir koruma konulmadı. Bir kanal değil sadece çukur olarak kaldı orası ve çocuklar da bilmeden eşine girmiş. İkisini de su içine yutmuş. Sayın Cumhurbaşkanıma, Sayın Başbakanıma, sayın milletvekillerime ve Türkiye\'ye duyuruyorum. Milletime ve devletime güveniyorum, onlara bırakıyorum cezaları neyse çeksinler. İki yavrumu getirsinler iki kolumu ve bacağımı vereyim. Çocuğumun boynu bükük kaldı\" dedi. ANNE: İKİZ GİBİYDİ ONLAR Fatma Tencirlioğlu ise oğullarının ölümünden sorumlu olanların cezalandırılmasını isteyerek, \"Çukur görmedik, su birikmiş akıntı bile yapmadılar. Bari çamur olsa çocuklar çıkar gelirdi. İçine girdim, çocuklarımı kurtarsaydım. İkisi de gitti, ikisini de kaybettim çocuklarımın, ikiz gibiydi onlar. Arkalarından çukura girdim de kurtaramadım, bulamadım. Yarım saat içinde aradım, ben boğuluyordum, ben de ölüyordum. Daha sonra yardım isteyince polis ve itfaiye geldi. Suyu boşaltılınca çocuklarım ölü çıktı\" diye konuştu.