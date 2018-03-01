(Görüntülü Haber) İzmir'de Şehit Fethi Sekin Koşusu

Davut CAN İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de geçen yıl adliye binasına bombalı araç ile gerçekleştirilen saldırıda terör örgütü üyeleriyle girdiği çatışmada şehit olan polis memuru Fethi Sekin adına Ege Üniversitesi\'nde koşu düzenlendi. Koşuya iki kolu olmayan Arif Özçağlayan da katıldı. Ege Üniversitesi organizasyonu ve ev sahipliğinde yapılan Şehit Polis Fethi Sekin Yol Koşusu\'nun, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir Valiliği, İzmir Emniyet Müdürlüğü ve Türkiye Atletizm Federasyonu, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, Yaşar Üniversitesi ve Ege Bölgesi Sanayi Odası\'nın desteği ile bu yıl ikincisi düzenlendi. Katılımcılar, kampüs içinde 10 kilometre koştu. Koşu öncesi kısa bir konuşma yapan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, \"Ege Üniversitesi olarak bu koşuyu kahraman şehitlerimizin anısını yaşatmak amacıyla organize ediyoruz. Koşuya, yurdun dört bir yanından çeşitli yaş gruplarından sporcularımız katılıyor. Şehit Polis Fethi Sekin Yol Koşusu ile hem o yüce ruhu yaşatacağız hem de sporun birleştirici yönüne dikkat çekeceğiz. İnanıyorum ki hepiniz Fethi Sekin ve tüm şehitlerimizin ruhuyla koşacaksınız\" diye konuştu. Organizasyonda bu yıl tekerlekli sandalye sporcularının da mücadele edeceğini söyleyen Prof. Dr. Budak, \"Yarışmaya katılarak şehitlerimiz için ter dökecek olan sporcularımıza şimdiden başarılar diliyorum. Bu yarışmayı kazanmaktan daha önemlisi yarışmaktır. Şimdiden tüm sporcularımızı kutluyorum\" dedi. ÖDÜLLER VERİLDİ Sporcular, üzerinde \'Kahraman Şehitlerimiz Adına Şehit Polis Fethi Sekin Yol Koşusu\' yazılı tişörtlerle koştu. Yarışmada Almanya’dan, Ayvalık’tan, Trakya’dan ve İzmir’in farklı illerinden sporcular ter döktü. Sporcular, yarışmanın başlangıç çizgisinde Türk bayrağı açtı. Yaklaşık 400 kişinin katıldığı, coşkulu geçen yarışmanın \'erkekler\' kategorisinde; birinci Bekirhan Kabadayı, ikinci Levent Ateş, üçüncü Selman Deniz oldu. \'Kadınlar\' kategorisinde ise Rahime Tekin birinciliği göğüslerken, Halime Karakoyun ikinci, Tülin Okyay ise üçüncü oldu. Yarışmada engelli sporcu olarak koşan \'60 üstü\' grubundaki Arif Özçağlayan ise herkesi duygulandırdı. Dereceye giren sporculara ödülleri İzmir Vali Yardımcısı Mustafa Yıldız, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, İzmir Başsavcı Vekili Muvaffak Meşe, Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Saffet Gönül, Ege Üniversitesi Rektör Yardımcı Mehmet Ersan, Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Cengiz Metin, Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Volkan Unutmaz ,Yaşar Üniversitesi adına SKS Şube Müdürü Barış Şeref, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ile Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Ali Aksu tarafından verildi.