(Görüntülü Haber) İzmir'de nevruz kutlaması

Taylan YILDIRIM- Tekin GÜRBULAK/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de geçen yıl izin verilmeyen nevruz kutlaması bu yıl Gündoğdu Meydanı\'nda yapıldı. Katılımın az olduğu kutlamalarda, yasak yayınları ve pankartları içeriye sokmaya çalışan 16 kişi gözaltına alındı. Etkinlikte konuşma yapan HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, \"Asla ve asla yalnız yaşamayacağız. Arkamızda mücadele uğruna cezaevlerinde zindanlarda eziyet çekenlerimiz var. Şimdi biz hayatta olanlar, hayatlarına kastedilmiş olanlar için mücadeleye devam ediyoruz. Sizi oradan almadan bize huzur yok\" dedi. Nevruz kutlamalarının İzmir\'de bu yılki adresi valiliğin izniyle Gündoğdu Meydanı oldu. Bir saat gecikmeli başlayan kutlamalarda, katılımcılar Cumhuriyet Meydanı\'na kurulan tek arama noktasındaki üst aramasından sonra içeriye alındı. Geçen yılların aksine katılım sayısının düşük olduğu kutlama alanına, parti flamaları dışında kalan, terör örgütünü simgeleyen pankart ve bezler alınmadı. Arama noktasında zaman zaman polis ile katılımcılar arasında küçük çaplı tartışmalar yaşandı. ERTUĞRUL KÜRKÇÜ: ASLA YALNIZ YAŞAMAYACAĞIZ Tutuklu olan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş\'ın mektubunun okunduğu nevruz kutlamasında konuşan HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, \"Asla ve asla yalnız yaşamayacağız. Arkamızda mücadele uğruna cezaevlerinde zindanlarda eziyet çekenlerimiz var. Şimdi biz hayatta olanlar, hayatlarına kastedilmiş olanlar için mücadeleye devam ediyoruz. Sizi oradan almadan bize huzur yok\" diye konuştu. Konuşmasında sık sık hükümeti eleştiren Ertuğrul Kürkçü, \"Bilim insanlarımıza buradan sonsuz sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Binlerce akademisyen, bilim adamı sömürge savaşına hayır diyerek bir adım öne çıktı. Hepsi işlerinden atıldı. Ama barışı terk etmediler. Bize \'Kiminle ittifak yapacaksınız?\' diye soruyorlar. Kiminle ittifak edeceksiniz? İşte ittifak budur. Bilim insanları ile kadınlarla, sosyalistlerle ittifak içerisindeyiz. Bu çekirdek büyüyecek ve dışlanan herkesi kucaklayan bir hareket haline gelecek. Biz ümidi temsil ediyoruz. Seçim yasası yaptılar. Sahte oy atanlara itiraz ederseniz sandıkların başına polis koyacağız diyorlar. Sayın Tayyip Erdoğan size cevabımız bu. Siz ne yaparsanız yapın, sandıkların başına kimleri dikerseniz dikin HDP sandıkların içerisine ne koyacağını biliyor. İradesini koyacak. CHP\'li arkadaşlar da bizler gibi düşünüyor. Daha adil ve onurlu bir gelecek düşünüyorlar ama Kemal Kılıçdaroğlu ne yapıyor. Erdoğan nereye çağırıyorsa gidiyor. Yenikapı\'ya gel diyor, gidiyor. Bundan dolayı biz o kitleye doğruları anlatalım\" dedi. Nevruz kutlaması, konuşmanın ardından İlkay Akkaya konseriyle devam etti.