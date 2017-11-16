(Görüntülü Haber) İzmir'de, kadınların güçlendirilmesi toplantısı

Taylan YILDIRIM / İZMİR, (DHA)- BATI Anadolu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (BASİFED), Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan \'Kadınların güçlendirilmesi prensipleri\' tanıtım toplantısı düzenledi. Konuşmacılardan Dr. Yılmaz Argüden, \"Ülkemizde benzer işleri yapanlar arasında kadın-erkek ayrımı dünyadaki birçok ülkeden daha az. Kadın erkek ayrımının o kadar yüksek olmadığı alanlar da var. En büyük engel iş gücüne katılmada. Sosyal, kültürel fiziki engeller var\" dedi. BASİFED, Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan \'Kadınların güçlendirilmesi prensipleri\' tanıtım toplantısı düzenledi. Toplantıda ilk olarak BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Levent Akgerman, açılış konuşmasını yaptı. Mustafa Kemal Atatürk\'ün, \'Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın\' sözleriyle konuşmasına başlayan Levent Akgerman, \"Bu sözler toplumumuzda kadının bulunması gereken yeri bizlere göstermiştir. Oysa ne yazık ki bugün kadınlarımızın hak ettikleri yerlere gelmesi çeşitli toplumsal baskılarla engellenmektedir. Bizler, bugün bu karanlık tablonun değişmesine katkı sağlamak ve ülkemiz kadınlarını Atatürk\'ün de hedef olarak gösterdiği gibi omuzlar üstünde yükseltebilmek adına bir araya gelmiş bulunuyoruz\" dedi. Kadına yönelik suçlarla ilgili bilgiler de veren Akgerman, \"Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu\'nun verilerine göre, ülkemizde 2015 yılında 303, 2016 yılında 328, 2017 yılının ilk 9 ayında ise 298 kadın cinayete kurban gitmiştir. Bu rakamlar ne yazık ki kadına şiddetin yalnızca görünen yüzüdür. Her gün yaşanan cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddet vakalarını da düşündüğümüzde, tablonun göründüğünden çok daha karanlık olduğu açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ülke nüfusumuzun yüzde 49.8\'ini oluşturan kadınlarımızın işgücüne katılım oranı, yalnızca yüzde 31.5 seviyesinde. Avrupa Birliği üye ülkelerinde bu oran yüzde 74 ile İsveç\'te en yüksek seviyesine ulaşırken, yüzde 42.5 ile Yunanistan\'da en düşük seviyede, ortalama ise yüzde 60.4 seviyelerinde belirlenmiş durumda. Verileri karşılaştırınca ülkemizde durumun ne kadar vahim olduğu bir kez daha gözler önüne seriliyor. Yine TÜİK verilerine göre okuryazar olmayan kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 16.1, lise altı eğitimli kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 26.6, lise mezunu kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 32.7, mesleki veya teknik lise mezunu kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 40.8 iken yükseköğretim mezunu kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 71.6 olarak göze çarpıyor\" bilgilerini haylaştı. Levent Akgerman, Türkiye\'de kadınların istihdama katılım oranlarının artmasında en önemli koşullardan birisinin de, uzaktan çalışmanın yaygınlaştırılması olduğunu vurguladı. MÜFTÜLERE NİKAH KIYMA YETKİSİ VERİLMESİNİ ELEŞTİRDİ Müftülere nikah kıyma yetkisi verilmesi konusuna da değinen Levent Akgerman, \"Son günlerde kamuoyunun gündeminden düşmeyen \'Müftü nikahı\' düzenlemesi, bu konuda önemli bir örnek. Hiçbir dayanağı olmayan bu düzenleme, kadınlarımız adına pek çok sakıncalı olabilecek durumun da önünü açmakta, bunun yanı sıra Medeni Kanun ilkelerine de uymamaktadır. Bu düzenlemenin en kısa sürede geri çekilmesi, hem kanuni, hem de kadın hakları açısından doğru olacaktır\" dedi. BİR KOLUMUZU BAĞLARSAK KADININI ÖNEMİ ORTAYA ÇIKAR Toplantıda daha sonra ARGE Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yılmaz Argüden kürsüye çıktı. Kadının önemini anlatan Argüden, \"Bir kolunuzu arkadan bağlayın ve bir gün boyunca öyle yaşayın. Kadınlarını iş gücüne katkısı yüzde 35. Bu ne demek. Kadınları iş gücüne yüzde 65 oranında kullanmıyoruz. Tek kollu olmak ne kadar zorlaştırıyor. Ekonomik yönü olmayan kadınların hayata bakışları değişiyor. Onlarla yaşayan erkeklerin hayata bakışı da değişiyor. Denge olduğu zaman ilişkiler sağlıklı oluyor. Denge olmadığı zaman ise ekonomik olarak ilişkiler zehirleniyor. İş gücünü katıldıkları zaman ne gibi ortamlarla karşılaşıyorlar, yükselme oranları nedir? Kadınlar, yönetim kurullarında Avrupa\'da bile yüzde 12 civarında. Yani iş gücünde katılımda kötü biri performansımız var, yükselme konusundaki performansımız o kadar kötü değil. Kadınlara yükselmede o kadar kötü ayrımcılık yok ama iş gücüne katılımda ayrımcılık kötü\" dedi. \"FARKLILIKLARI ORTADAN KALDIRILIM\" Kadın ile erkek arasındaki mesleki farklılıklarını ortadan kaldırılması gerektiğini de vurgulayan Dr. Yılmaz Argüden, \"Ülkemizde benzer işleri yapanlar arasında kadın-erkek ayrımı dünyadaki birçok ülkeden daha az. Kadın erkek ayrımının o kadar yüksek olmadığı alanlar da var. En büyük engel iş gücüne katılmada. Sosyal, kültürel fiziki engeller var. Liderlik seviyesinde kadınlara hakların verilmesi, en yüksek seviyede kadınlara fırsat verilmesi gibi. Ayrımcılığın olmaması lazım. Üçüncüsü sağlık, güvenlik, şiddet görmeme güvencesi verilmeli. Kadınları güçlendiren toplumların kendileri güçleniyor. Kadınların ekonomik, bağımsızlığına kavuşmaları son derece kritik. Kadınının iş gücüne katılması konusunda Afrika ülkelerinin gerisindeyiz\" dedi. ARGE Danışmanlık ortağı Pınar Ilgaz da, kadınların güçlendirilmesi prensiplerini anlattı.