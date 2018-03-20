(Görüntülü Haber) İzmir'de devrilen kamyonun şoförü yaralandı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Konak ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajda kontrolden çıkıp yeşil alana devrilen kamyonun şoförü Nejdet Özdemir yaralandı. Kaza, bugün sabah saatlerinde, Altınyol Caddesi üzerindeki Zafer Payzın Kavşağı\'nda meydana geldi. Nejdet Özdemir yönetimindeki 06 DD 3925 plakalı kamyon, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajda kontrolden çıktı. Savrulmaya başlayan kamyon, yol kenarındaki yeşil alana devrildi. Kazada şoför Nejdet Özdemir yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan kamyon şoförü Özdemir\'i Ege Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan şoförün hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.