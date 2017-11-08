T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) İzmir'de denize atlayan 2 kaçak kurtarıldı

Davut CAN/İZMİR, (DHA) -İZMİR'in Dikili İlçesi'nde, dün  yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 62 kaçak yakalandı

08 Kasım 2017 02:16

Davut CAN/İZMİR, (DHA) -İZMİR\'in Dikili İlçesi\'nde, dün  yasa dışı yollardan Yunanistan\'a geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 62 kaçak yakalandı. Ekiplerin müdahalesi sırasında  tekneden denize atlayan 2 göçmen ise sahil güvenlik botu tarafından denizden alındı.


 

Dikili Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, şüpheli bir lastik botun denize açıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye gelen ekipler, durdurdukları botta yapılan kontrollerde yasa dışı yollardan Yunanistan\'a geçmeye çalışan 26\'si çocuk, 12\'si kadın, toplam 62 kaçağı gözaltına aldı. Ekiplerin müdahalesi sırasında  tekneden denize atlayan 2 göçmen ise sahil güvenlik botu tarafından denizden alındı. 56\'sı Suriye, 4\'ü Kongo, 2\'si Güney Afrika uyruklu olan kaçaklar, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Davut CANİZMİR DHADikiliYunanistanEkiplerinSahil Güvenlik KomutanlığıBölgeyeSuriyeKongoGüney AfrikaGöçMüdürlüğü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24