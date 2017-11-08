(Görüntülü Haber) İzmir'de denize atlayan 2 kaçak kurtarıldı

Davut CAN/İZMİR, (DHA) -İZMİR\'in Dikili İlçesi\'nde, dün yasa dışı yollardan Yunanistan\'a geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 62 kaçak yakalandı. Ekiplerin müdahalesi sırasında tekneden denize atlayan 2 göçmen ise sahil güvenlik botu tarafından denizden alındı.





Dikili Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, şüpheli bir lastik botun denize açıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye gelen ekipler, durdurdukları botta yapılan kontrollerde yasa dışı yollardan Yunanistan\'a geçmeye çalışan 26\'si çocuk, 12\'si kadın, toplam 62 kaçağı gözaltına aldı. Ekiplerin müdahalesi sırasında tekneden denize atlayan 2 göçmen ise sahil güvenlik botu tarafından denizden alındı. 56\'sı Suriye, 4\'ü Kongo, 2\'si Güney Afrika uyruklu olan kaçaklar, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildi.



