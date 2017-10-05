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(Görüntülü Haber) İzmir'de binlerce litre kaçak içki imha edildi

İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, polisin son 6 ayda düzenlediği operasyonlarda ele geçirilen binlerce litre kaçak içki imha edildi

05 Ekim 2017 22:30

İZMİR, (DHA) - İZMİR\'de, polisin son 6 ayda düzenlediği operasyonlarda ele geçirilen binlerce litre kaçak içki imha edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak içki üretimi ve satışına yönelik son 6 ay içinde 225 operasyon düzenledi. Operasyonlarda bin 889 litre etil/saf alkol ve 3 bin 299 şişe kaçak içki ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak içkiler, İmha Komisyonu tarafından, 5607 sayılı kanunun \'El koyulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği\'nin ilgili maddeleri gereğince imha edildi.

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