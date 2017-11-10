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(Görüntülü Haber) İzmir'de Ata'ya saygı nöbeti 

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, CHP Konak İlçe Örgütü üyeleri, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 79'uncu ölüm yıldönümünü anmak için Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak tüm gece sürecek olan saygı nöbetine başladı

10 Kasım 2017 03:02

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, CHP Konak İlçe Örgütü üyeleri, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün 79\'uncu ölüm yıldönümünü anmak için Cumhuriyet Meydanı\'nda toplanarak tüm gece sürecek olan saygı nöbetine başladı. 

Cumhuriyet Meydanı\'nda bugün saat 21.00\'de toplanan CHP Konak İlçe Örgütü üyesi yaklaşık 50 kişilik grup, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün 79\'uncu ölüm yıldönümünü anmak için meşalelerle saygı nöbetine başladı. Yarın saat 09.05\'e kadar sürecek saygı nöbetinde Konak Belediyesi yiyecek ve çay servisi yaparken, kurulan ses sistemiyle de Atatürk\'ün konuşmaları yayınlandı. Nöbete katılan vatandaşlar Atatürk\'ün fotoğrafının bulunduğu ve \'Cumhuriyet O\'na ağlıyor o Cumhuriyet\'e\' yazılı pankartın önüne geçerek meşalelerle fotoğraf çektirdi.   

Nöbete katılan CHP Konak İlçe Örgütü Başkanı Şakir Başak, Cumhuriyetinin bekçileri olarak asla bundan ödün vermeyeceklerini belirterek, \"Bizler Mustafa Kemal Atatürk\'ün devrimlerinin bekçisi olacağız ve asla bundan ödün vermeyeceğiz. Bugün her ne kadar Türkiye\'nin üzerinde tabloda gördüğünüz gibi kara bulutlar varsa da, o kara bulutları dağıtma adına Cumhuriyetin bekçiliğini yapacağız. Yılmayacağız, sonuna kadar bu mücadelemiz devam edecek. Yarın sabah saat 9:05\'e kadar buradaki saygı nöbetimiz meşalelerimizle devam edecek. Bizler, bu anlamda yurttaş olarak, bu ülkenin birer ferdi olarak Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının bizlere bırakmış olduğu Türkiye Cumhuriyeti\'nin bekçileriyiz. Asla bundan ödün vermeyeceğiz\" dedi.

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