(Görüntülü Haber) İzmir'de askeri eğitim uçağı düştü, 2 pilot şehit (5)

Mehmet CANDAN- Davut CAN- Mücahit BEKTAŞ/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de Çiğli 2\'nci Ana Jet Üs Komutanlığı\'ndan sabah saatlerinde havalanan askeri eğitim uçağı, kalkışından bir süre sonra düştü. Havaalanının yaklaşık 3 kilometre kuzeyinde enkazı bulunan uçaktaki 2 pilot da şehit oldu. Çiğli 2\'nci Ana Jet Üs Komutanlığı\'ndan bugün saat 10.26\'da, 2 pilot askerin bulunduğu SF-260D eğitim uçağı, tecrübe uçuşu için havalandı. Eğitim uçağı ile saat 10.49\'da radar irtibatı kesildi. Bunun üzerine arama kurtarma çalışmaları başlatılırken, AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve AKS (Arama, Kurtarma, Sağlık) ekipleri ile ambulanslar bölgeye sevk edildi. Yapılan araştırmada, uçağın enkazına havaalanının 3 kilometre kuzeyinde ulaşıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, uçaktaki 2 pilotun da şehit düştüğü belirlendi. TSK\'DAN AÇIKLAMA TSK\'dan yapılan açıklamada uçağın enkazına ve şehitlerin cenazelerine ulaşıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi: \"16 Şubat 2018 tarihinde saat 10.26\'da konuşlu bulunduğu Çiğli-İzmir 2\'nci Ana Jet Üs Komutanlığı\'ndan tecrübe uçuşu maksadıyla içinde iki pilot ile kalkış yapan bir SF-260D eğitim uçağımız ile saat 10.49 civarında radar irtibatı kesilmiştir. Müteakiben başlatılan arama kurtarma faaliyeti neticesinde havaalanının 3 km kuzeyinde uçağımızın enkazına ve iki kahraman personelimizin naaşlarına ulaşılmıştır. Kaza Kırım İlk Değerlendirme Heyeti tarafından bölgeye intikal edilerek olay inceleme faaliyetlerine başlanmıştır. Bu elim kaza neticesinde şehadet mertebesine erişen kahraman silah arkadaşlarımıza Allah\'tan rahmet, değerli aile fertlerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce Türk milletine başsağlığı dileriz.\" KAZA KIRIM EKİPLERİ OLAY YERİNDE Diğer taraftan, kaza kırım ekipleri, uçağın düşüş nedenini bulmak için enkaz üzerindeki incelemelerine başladı. Hava koşullarının uçuşa uygun olduğu belirtilirken, teknik bir arıza nedeniyle uçağın düşmüş olabileceği değerlendiriliyor. KENTTE DAHA ÖNCE YAŞANAN EĞİTİM UÇAĞI KAZALARI - 2011\'de, İzmir\'in Selçuk ilçesinde Türk Hava Kurumu\'na ait T- 67 tipi eğitim uçağı, Efes Antik Kenti yakınındaki ayva bahçesine düştü. Pilotlar, Necmi Mızrak ile Can Ergün yaşamlarını yitirmişti. - 2011 yılında, Çiğli 2\'nci Ana Jet Üssü Komutanlığı\'ndan havalanan SF-260D eğitim uçağı, Menemen ilçesine bağlı kırsal Görece Mahallesi yakınlarında, ağaçlara da çarparak mandalina bahçesine gövde üzerine inen eğitim uçağındaki 2 pilot yaralı kurtulmuştu. - 2012\'de ise Çiğli 2\'nci Ana Jet Üs Komutanlığı\'ndan havalandıktan sonra Foça ilçesi açıklarında denize düşen T-37C tipi askeri eğitim uçağında, Pakistanlı Binbaşı Masoud Hussain Chhachhar ve Teğmen Serkan Sağır şehit düşmüştü. - 2012 yılında, Selçuk ilçesindeki Efes Havaalanı\'ndan kalktıktan sonra Beydağ ilçesinin Çomaklar köyü yakınlarında düşen Türk Hava Kurumu\'na ait TC-CBI tescilli Cessna 172S eğitim uçağında bulunan, Hava Kuvvetleri\'nden emekli yüzbaşı ve öğretmen pilot Ahmet Can Damarsardı yaşamını yitirmişti. Eğitim alan Volkan Umudum yaralanmıştı.