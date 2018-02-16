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(Görüntülü Haber) İzmir'de askeri eğitim uçağı düştü, 2 pilot şehit (4)

HAVAALANININ 3 KİLOMETRE KUZEYİNE DÜŞTÜ Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, 2 pilotun şehit olduğu İzmir'de askeri eğitim uçağının düşmesiyle ilgili yeni bir açıklama yayımladı

16 Şubat 2018 16:06

HAVAALANININ 3 KİLOMETRE KUZEYİNE DÜŞTÜ Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, 2 pilotun şehit olduğu İzmir\'de askeri eğitim uçağının düşmesiyle ilgili yeni bir açıklama yayımladı. Açıklamada şu bilgiler verildi: \"16 Şubat 2018 tarihinde saat 10.26’da konuşlu bulunduğu Çiğli/İzmir 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı\'ndan tecrübe uçuşu maksadıyla içinde iki pilot ile kalkış yapan bir SF-260D eğitim uçağımız ile saat 10.49 civarında radar irtibatı kesilmiştir. Müteakiben başlatılan arama kurtarma faaliyeti neticesinde havaalanının 3 km kuzeyinde uçağımızın enkazına ve iki kahraman personelimizin naaşlarına ulaşılmıştır. Kaza Kırım İlk Değerlendirme Heyeti tarafından bölgeye intikal edilerek olay inceleme faaliyetlerine başlanmıştır. Bu elim kaza neticesinde şahadet mertebesine erişen kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet değerli aile fertlerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce Türk Milletine başsağlığı dileriz.\"

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