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(Görüntülü Haber) İzmir'de 460 kaçak yakalandı

Kadir ÖZEN- İZMİR, (DHA) İZMİR'de son 1 hafta içinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 7 organizatör ile farklı milletlerden 460 kaçak yakalandı

07 Nisan 2018 14:26

Kadir ÖZEN- İZMİR, (DHA) İZMİR\'de son 1 hafta içinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 7 organizatör ile farklı milletlerden 460 kaçak yakalandı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son 1 hafta içinde sahillerde 10 ayrı operasyon yaptı. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan, aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 421\'i Suriyeli olmak üzere, Cezayir, Fas, Somali, Orta Afrika, Fildişi Sahili, Sier Lione, Eritne, Senegal, Mali, Gine, Fas, Irak, Burkino Faso, Togo ve Tunus uyruklulardan oluşan toplam 460 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak geçiş öncesi taşımacılıkta kullanılan 1 minibüs, 1 kamyonet ve 1 otomobil, kaçak geçiş için kullanılacak olan 2 tekne motoru, 2 bot ve 20 can yeleği de operasyonlarda ele geçirildi. Jandarma, 7 organizatörü de gözaltına aldı. Kaçaklar İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edilirken, jandarmadaki işlemleri tamamlanan organizatörler ise adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 3\'ü tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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