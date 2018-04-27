T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) İzmir merkezli terör operasyonu: 37 gözaltı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK adına para toplayıp, sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptıkları belirtilen 37 şüpheli yakalandı

27 Nisan 2018 14:31

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK adına para toplayıp, sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptıkları belirtilen 37 şüpheli yakalandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyon düzenledi. İzmir merkezli Aliağa ilçesi ve Ankara, Kocaeli, İstanbul, Erzurum ile Manisa’da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyon kapsamında \'mahalle yapılanması\' biçiminde örgütlenerek, terör örgütüne \'aidat\' adı altında para topladıkları ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptıkları belirlenen 37 kişi yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 2 av tüfeği ve ruhsatsız 5 tabanca ele geçirildi. Operasyon kapsamında, 4 şüphelinin daha aranmasına devam edildiği belirtilirken, gözaltına alınanlar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet CANDANİZMİR DHAPKKKCKCumhuriyet BaşsavcılığınınTerörle MücadelePKKKCKyaAliağaAnkara KocaeliErzurumManisadaOperasyon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24