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(Görüntülü Haber) İzmir merkezli terör operasyonu: 35 gözaltı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR merkezli 7 ilde, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın dönem hedefi olarak belirlediği 'sözde' demokratik özerklik stratejisi kapsamında, devleti sözde baskı altına almayı hedefleyen çalışmalar yaptığı iddiasıyla, aralarınd

07 Şubat 2018 17:18

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR merkezli 7 ilde, bölücü terör örgütü PKK/KCK\'nın dönem hedefi olarak belirlediği \'sözde\' demokratik özerklik stratejisi kapsamında, devleti sözde baskı altına almayı hedefleyen çalışmalar yaptığı iddiasıyla, aralarında HDP İzmir eski İl Başkanı Ahmet Cavit Uğur\'un da bulunduğu 35 kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK\'ya yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezi, Menderes, Torbalı ve Menemen ilçeleri ile İstanbul, Ankara, Siirt, Bitlis, Diyarbakır ve Balıkesir\'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda, haklarında yakalama kararı çıkarılan ve aralarında HDP İzmir eski İl Başkanı Ahmet Cavit Uğur\'un da bulunduğu 35 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, terör örgütünün dönem hedefi olarak belirlediği \'sözde\' demokratik özerklik stratejisi \'devrimci halk savaşı\' kapsamında, \'gerilla mücadelesi\', \'siyasal başkaldırı mücadelesi\' ve \'öz yönetim\' taktikleriyle uygulamaya çalıştığı ve devleti \'sözde\' baskı altına almayı hedefleyen KCK/TY (Kürdistan Demokratik Konfedaralizmi/Türkiye Yürütmesi) içerisinde faaliyetlerde bulundukları öne sürüldü. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü. Öte yandan, gözaltılarla ilgili İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri Platformu basın açıklaması yaptı. Eğitim Sen İzmir 1 No\'lu Şube binasında bir araya gelen grup adına basın açıklamasını okuyan Çağdaş Topal, \"Toplumsal muhalefeti susturma ve etkisizleştirme operasyonları tüm hızıyla sürüyor. Dün sabah ev baskınları sonucu aralarında KESK MYK üyesi Elif Çuhadar ve HDP\'li yöneticilerin de bulunduğu kişiler gözaltına alınmıştır. Gözaltılara 2014 yılında İzmir\'de yapılan bir panele katılmaları gerekçe gösterilmiştir. Emek ve barış mücadelesi yürütenlere yönelik gerçekleştirilen gözaltı ve tutuklama operasyonları sindirme ve kriminalize etme amaçlıdır. Temel hak ve özgürlüklerin bu kadar pervasızca ayaklar altına alınmasını kabul etmiyoruz. Düşünce ve ifade özgürlüğü dönemsel politikalar uğuruna ezilip geçilecek yok sayılacak olmayıp, yüzlerce yıllık mücadele ve ödenen bedellerle güvence altına alınmıştır\" dedi. DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı\'nın da katıldığı açıklamanın ardından grup, dağıldı.

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