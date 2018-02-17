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(Görüntülü Haber) İzmir merkezli iki ilde büyük kaçakçılık operasyonu

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR merkezli olarak İzmir ve Antalya'da yapılan kaçakçılık operasyonlarında yaklaşık 80 ton etil alkol, dinlenmesi için tanklarda bırakılan 690 ton kaçak içki ve çeşitli türlerde 479 bin 803 şişe kaçak içki ele geçirildi

17 Şubat 2018 12:51

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR merkezli olarak İzmir ve Antalya\'da yapılan kaçakçılık operasyonlarında yaklaşık 80 ton etil alkol, dinlenmesi için tanklarda bırakılan 690 ton kaçak içki ve çeşitli türlerde 479 bin 803 şişe kaçak içki ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 40 şüpheliden 9\'u tutuklandı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir\'de faaliyet gösteren bir kimya fabrikasının denatüre edilmiş (kozmetik ve temizlik ürünleri için kullanılması gereken) etil alkolü, bir takım işlemlerden geçirerek içki üretiminde kullanılabilecek hale getirdiğini belirledi. Firmayı teknik ve fiziki takibe alan ekipler, bu şekilde elde edilen etil alkolün kaçak içki üreticilerine satıldığını tespit etti. Ekipler, firmadan çıkıp imalathanelere giden etil alkolleri takip ederek sahte içki üreticilerine yönelik bir dizi operasyon düzenledi. Operasyonlarda 48 bin 122 litre etil alkol, 2 bin 631 litre sahte içki, 40 litre anason, 656 çeşitli içki türlerine ait boş şişe, 3 bin 560 kapak, bin 344 sahte TAPDK bandrolü, 6 bin 900 etiket, 3 tank, 1 ölçü aleti ele geçirildi. Son olarak kimya fabrikasına operasyon düzenleyen ekipler, buradaki aramalarda satışa hazır 4 bin 800 litre etil alkol ele geçirdi. ANTALYA\'DA ŞARAP FABRİKASINA OPERASYON Soruşturmayı derinleştiren ekipler, söz konusu kimya fabrikasından, Antalya\'daki \'fermante olmayan distile etil alkol\' kullanma yetkisi olmayan resmi bir şarap firmasına, \'tank temizleme solüsyonu ve dezenfektan\' adı altında, çeşitli tarihlerde yaklaşık 172 bin litre etil alkol gönderildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ile birlikte, geçen Pazartesi günü şarap fabrikasına ve fabrika deposuna operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda çeşitli türlerde 479 bin 803 şişe usulsüz yollarla üretilmiş içki, tanklarda dinlenmesi için bırakılan yaklaşık 690 bin litre içki ele geçirildi. Depodaki aramalarda ise, 26 bin litre etil alkol ele geçirildi. Olaylarla ilgili olarak 2\'si Antalya\'da olmak üzere gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edilen 40 şüpheliden 9\'u tutuklandı.

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