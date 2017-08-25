(Görüntülü Haber) İzinsiz kurban satış yerlerine müdahale

Çağlar ÖZTÜRK -ADANA,(DHA)ADANA\'da, yol kenarlarına kaçak kurulan kurban satış yerlerine zabıta ekipleri müdahale etti. Merkez Seyhan İlçesi Döşeme Mahallesi\'ne kaçak kurulan kurban satış yerleri, Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından kaldırıldı. Kurulan barakalar, ekipler tarafından sökülürken gerginlik yaşandı. Kurbanlıkların çuvallar içindeki yemlerine de ekipler tarafından el konuldu. Bu sırada bir satıcı, çuvalları vermemek için ekiplere uzun süre direndi. Kirlenen kaldırımlar ise görevliler tarafından temizlendi. Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Amiri direnen satıcılara, \" Bu yol vatandaşın hakkı, vatandaşın hakkını kimseye yedirmeyiz. İzinsiz kurulan satış noktalarını kaldıracağız\" dedi. Bunun üzerine kurbanlıklar, getirildikleri kamyonlara koyularak belediyenin belirlediğini satış noktasına götürüldü.