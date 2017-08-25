T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) İzinsiz kurban satış yerlerine müdahale

Çağlar ÖZTÜRK -ADANA,(DHA)ADANA'da, yol kenarlarına kaçak kurulan kurban satış yerlerine zabıta ekipleri müdahale etti

25 Ağustos 2017 13:49

Çağlar ÖZTÜRK -ADANA,(DHA)ADANA\'da, yol kenarlarına kaçak kurulan kurban satış yerlerine zabıta ekipleri müdahale etti. Merkez Seyhan İlçesi Döşeme Mahallesi\'ne kaçak kurulan kurban satış yerleri, Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından kaldırıldı. Kurulan barakalar, ekipler tarafından sökülürken gerginlik yaşandı. Kurbanlıkların çuvallar içindeki yemlerine de ekipler tarafından el konuldu. Bu sırada bir satıcı, çuvalları vermemek için ekiplere uzun süre direndi. Kirlenen kaldırımlar ise görevliler tarafından temizlendi. Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Amiri direnen satıcılara, \" Bu yol vatandaşın hakkı, vatandaşın hakkını kimseye yedirmeyiz. İzinsiz kurulan satış noktalarını kaldıracağız\" dedi. Bunun üzerine kurbanlıklar, getirildikleri kamyonlara koyularak belediyenin belirlediğini satış noktasına götürüldü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ADANADHAADANAMerkez SeyhanDöşeme MahallesiAdana Büyükşehir Belediyesi Zabıta EkipleriKurulanKurbanlıklarınBuKirlenenAdana Büyükşehir Belediyesi Zabıta AmiriBunun

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24