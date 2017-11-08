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(Görüntülü Haber) İZBAN'da bebek rötarı

İZMİR, (DHA) - İZMİR'de istasyonda, İZBAN treninden inen bir annenin, bebek arabasındaki bebeği vagonda kalınca, yolculardan biri imdat frenini çekti

08 Kasım 2017 01:22

İZMİR, (DHA) - İZMİR\'de istasyonda, İZBAN treninden inen bir annenin, bebek arabasındaki bebeği vagonda kalınca, yolculardan biri imdat frenini çekti. İki istasyon arasında duran trenden inen yolcular, raylarda yürüyerek istasyona ulaşırken, olay nedeniyle seferler bir süre durdu.

Bugün saat 16.00 sıralarında, Halkapınar İstasyonu\'nda duran İZBAN treninden inen bir annenin bebek arabasındaki bebeği, kapılar kapanınca vagonda kaldı. Tren hareket edince yolculardan biri, imdat frenini çekti. Aliağa yönüne giden tren, freninin çekilmesiyle otomatik olarak hareket kabiliyetini yitirdi, Halkapınar - Salhane istasyonları arasındaki bir noktada durdu.

Yaklaşık yarım saat bekleyen yolcular, daha sonra trenden inip, rayların üzerinde yürüyerek yakındaki istasyona ulaştı. Bir süre sonra hareket eden tren de içindeki az sayıdaki yolcuyla birlikte Salhane İstasyonu\'na vardı. Burada yolcular trenden indi. Bebek de görevliler tarafından ailesine teslim edildi. Hattaki tren seferleri de bir süre sonra normale döndü.

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