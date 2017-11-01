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(Görüntülü Haber) İZBAN treninin altında kalarak yaşamını yitirdi

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'İN Konak ilçesinde 19 yaşındaki Halil Bingöl, İZBAN treninin altına kalarak yaşamını yitirdi

01 Kasım 2017 13:25

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'İN Konak ilçesinde 19 yaşındaki Halil Bingöl, İZBAN treninin altına kalarak yaşamını yitirdi. Olay, gece saatlerinde İZBAN Halkapınar istasyonunda meydana geldi. Halil Bingöl, bilinmeyen bir nedenle vatman Metin K. yönetimindeki Cumaovası- Aliağa seferini yapan İZBAN treninin altında kaldı. Olayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Bingöl\'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Bingöl\'ün cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Vatman Metin K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, olayın intihar olabileceği şüphesi üzerinde de duruyor.

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