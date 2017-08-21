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(Görüntülü Haber) İyilik gördüğü esnafın telefonunu çaldı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'deki bir esnafın telefonu, öncesinde telefon görüşmesi için yardım ettiği İran uyruklu hırsız tarafından çalındı

21 Ağustos 2017 20:59

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'deki bir esnafın telefonu, öncesinde telefon görüşmesi için yardım ettiği İran uyruklu hırsız tarafından çalındı. Polis, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı. Olay, dün saat 13.30 sıralarında, Pamukkale İlçesi 15 Mayıs Mahallesi Atatürk Caddesi\'nde meydana geldi. Telefon alım- satımı yapan bir işyerine giren İran uyruklu şüpheli, dükkan sahibi Ali Kısaç\'a, telefon görüşmesi yapması için yardımcı olmasını istedi. İşyeri sahibi Kısaç, şarjda bulunan telefonunu konuşması için şüpheliye uzattı. Telefonla konuştuktan sonra dükkanda çıkan zanlı, yaklaşık 1 saat sonra tekrar işyerinin önüne geldi. Çevrede kontrol eden şüpheli, kimsenin olmadığını görerek iş yerine girdi. Masanın üzerinde duran cep telefonu alarak cebine koyan zanlı, hızla olay yerinden uzaklaştı. İşyerinin arka kısmında bulunan bölümde, telefon tamiri ile uğraşan Kısaç, ön kısma geldikten sonra telefonunun yerinde olmadığını fark etti. İşyerinde bir süre telefonunu arayan Kısaç, daha sonra güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyip telefonunun çalındığını anladı. Kısaç, hırsızlık olayını polise bildirirken, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. Cep telefonu çalınan Kısaç, \"Kimliği belirsiz İran uyruklu şüpheli dükkanıma gelerek telefonumu kullanmak istedi. Ben de yardım etme amacıyla telefonumu verdim. Telefonumla iki yeri aramış. Dükkandan ayrıldıktan yaklaşık 1 saat sonra, biz dükkanın arka bölümündeki tamirhanedeyken usulca gelmiş, şarjdaki telefonu almış ve uzaklaşmış. Durumu polise bildirdik. Onlar da güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Telefonumun değeri yaklaşık 4 bin lira civarındaydı\" dedi.

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