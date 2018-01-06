(Görüntülü Haber) İyi Parti'nin Bodrum takımı belli oldu



Nilüfer DEMİR,Hülya ELTEŞ BODRUM (Muğla), DHA) MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde İYİ Parti Bodrum İlçe Başkanlığı\'nın, yönetim kurulu kadrosu tanıtıldı. Bodrum\'da geçen aralık ayında İYİ Parti Genel Merkezi tarafından Mehmet Onur Şahbaz\'ın kurucu ilçe başkanı olarak görevlendirilmesinin ardından yönetim kurulu kadrosu da belirlendi.

Bodrum Belediyesi Heredot Kültür Merkezi\'nde düzenlenen etkinlikle, İYİ Parti Bodrum Kurucu İlçe Başkanı Mehmet Onur Şahbaz, yönetim kurulunu tanıttı. Etkinliğe, Partinin Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu üyesi 21. Dönem Muğla Milletvekili Prof. Dr. Metin Ergun, Mahalli İdareler Başkanlığı Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun, İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal\'ın basın danışması gazeteci Can Pulak, Bodrum Belediyesi bağımsız meclis üyeleri, çeşitli sivil toplum kuruluşunun temsilcileri, çok sayıda partili ve vatandaş katıldı. Konuşma yapan Şahbaz, İçimizde uzun zaman çeşitli siyasi partilerde veya sivil toplum kuruluşlarında görev almış çok değerli ve tecrübeli ağabeylerimiz ve ablalarımız da var. Ülkedeki gelişmeleri dikkatle takip etmiş ama aktif siyaset sahnesinde hiç rol almamış olan birçok arkadaşımız da var. Ev hanımı da var, çiftçi de var. Mimar da var, işçi de var. Sol görüşlü de var, sağ görüşlü de. Bodrum\'da doğup büyümüşü de var, sonradan gelip yerleşmişi de. Farklılıklarımız bizi daha güçlü ve demokratik kılıyor. İnançlara ve düşüncelere sonsuz saygımız var elbet ama bizi asıl bir arada tutan ortak yönlerimiz var. Hepimiz Atatürkçüyüz, hepimiz laik, demokratik Türkiye Cumhuriyetini ve onun Misak-ı Milli ile sınırları çizilmiş ve atalarımızın kanıyla sulanmış sınırların bölünmez bütünlüğünü savunuyoruz. İster ulusalcı deyin ister milliyetçi, hepimiz vatanseveriz, memleket sevdalısıyız dedi. Kurucu İlçe Başkanı Şahbaz, Genel Başkan Meral Akşener\'in ifadelerini kullanarak, Size söz veriyoruz, Vallahi de çok çalışacağız, billahi de çok çalışacağız diyerek konuşmasını tamamladı.

Partinin İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ, Mahalli İdareler Başkanlığı Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun, Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu üyesi 21. Dönem Muğla Milletvekili Prof. Dr. Metin Ergun\'un konuşmalarının ardından da ilçe yönetimi tanıtıldı.Mehmet Onur Şahbaz başkanlığındaki yönetim kurulu; Yaşar Kefeli, Hatice Aker, Nevzat Kanber, Melek Yılmaz, Semih Nalbantoğlu, Serhan Kaya, Cemil Haldız, Barboros Kaplan, Seha Ergene, Betül Köseoğlu, Ersan Öktür ve Dilek Miral\'dan oluşurken, tüm kadroda partililere tanıtıldı. Şahbaz ve diğer partili katılımcılarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi. Etkinlik, düzenlenen kokteylle sona erdi.