(Görüntülü Haber) İYİ Partili Özdağ: Sandığı çalamayınca, YSK'yı çaldılar

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Özdağ, 16 Nisan 2017 tarihinde Cumhurbaşkanlığı sistemini de içeren Anayasa değişikliği halk oylamasında, sandıkları sağlam tuttuklarını ve oy çaldırtmadıklarını belirterek, “Ama bir şeyi unuttuk. Sandığı çalamayınca, YSK’yı çaldılar” dedi. Kanal İstanbul projesini de eleştiren Özdağ, \"İktidar Türkiye’nin önüne hiçbir üretim modeli koyamadığı gibi, zır deli yeni bir proje ile geliyor. Nedir o proje, Kanal İstanbul\" diye konuştu.



İYİ Parti Çanakkale İl Başkanlığı 1. Olağan Kongresi, Çanakkale Belediyesi Türkan Saylan Sosyal Tesisleri’nde yapıldı. Kongreye, İYİ parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Gökçeada Belediye Başkanı İYİ Partili Ünal Çetin, İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı İsmet Balkan ile çok sayıda partili katıldı.



Kongrede, konuk olarak Çanakkale Belediye Başkanı CHP’li Ülgür Gökhan, Kepez Belediye Başkanı CHP’li Ömer Faruk Mutan, Demokrat Parti ve Saadet Partisi temsilcileri de katıldı.



Divan Başkanlığı’na, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Özdağ seçildi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in mesajı okundu. Saygı Duruşu’nda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ardından, kongreye geçildi. Faaliyet, gelir ve gider raporları okunarak ibra edildi. Kongreye tek aday olarak giren İYİ Parti İl Başkanı İrfan Dehmen, teşkilatları 3 ay gibi bir kısa süre içinde kurmayı başardıklarını söyledi.



\'KİMSEYE OY ÇALDIRTMAYACAĞIZ\'



Prof. Dr. Ümit Özdağ ise, geçen yıl 16 Nisan\'daki Cumhurbaşkanlığı sistemini de içeren Anayasa Değişikliği referandum sürecinde, ‘Hayır’ bloğunda verdikleri mücadeleyi anlattı. Özdağ, “Emin olun 16 Nisan günü sandıktan ‘Hayır’ı çıkarttık, 51.7 gerçek devlet rakamı ‘Hayır’dır. Sandıkları sağlam tutuk, aynı 5 Haziran seçimlerinde olduğu gibi. Ama bir şeyi unuttuk, YSK’yı çaldılar, sandığı çalamayınca. Onun üzerine bakın 4 milletvekili YSK’ya gittik, başkanın odasına girdik ve hesap sorduk. Bu 4 milletvekilinin 4’ü de şimdi İYİ Parti’de. Böyle yapmam (eliyle 4 rakamını gösteriyor) yanlış anlaşılmasın. Şimdi basın fotoğraf çeker, ‘Ümit Özdağ ‘Rabia’ işareti yaptı’ der. Yok, bunlar 4 İYİ Parti milletvekili. Korkunun en somut göstergesi en son çıkarılması için çalışılmaya başlanan seçim yasasındaki değişikliktir. Ne korkmuşlar ya. Öyle bir değişiklik yapmaya çalışıyorlar ki; bir tek maddeye indirgenebilir. Nedir o madde. Seçimlerde her türlü hile AKP lehine yapılabilir. Ama bilin ki artık İYİ parti var ve biz adamın canına okuruz. Hiç kimseye hile yaptırtmayız. Türk halkının sandığa attığı oyun sandıktan o şekilde çıkmasını sağlayacağız. Buna yemin ediyoruz. Kimseye oy çaldırtmayacağız, çaldıran da bunun hesabını verecek” dedi.



\'İKTİDARA MİLLİ BİRLİĞİ YENİDEN TESİS İÇİN GELİYORUZ\'



“İktidara intikam için gelmiyoruz, yeniden inşa için geliyoruz. Biz düşmanlık için gelmiyoruz, dostluk için geliyoruz. Milli birliğimizi yeniden tesis etmek için geliyoruz” diye Prof. Dr. Özdağ, şunları söyledi:



“Bakın Afrin’de ordumuz şimdi bir terörle mücadele operasyonu veriyor. Hepimizin birleşmesi gerektiği bir an. Bu anda bile ayrışma istiyor Erdoğan. ‘Millet Afrin’deki operasyonun arkasında, Kemal ve arkadaşları hariç’ diyor. Kemal ve arkadaşları dediği Sayın Kılıçdaroğlu ve CHP’liler. Bir Cumhurbaşkanı böyle bir şey söyleyebilir mi? Bu nasıl bir ayrıştırıcı zihniyet. Bu nasıl bir düşmanlaştırıcı zihniyet. Bu nasıl kabul edilir. Doğrusu biz işte bu dilin, bu politikanın sona ermesi gerektiğine inanıyoruz siyasette. Onun yerini tekrar milli birliğimizi ön plana çıkartan bir anlayışın alması gerektiğine inanıyoruz.”



İKTİDAR ZIR DELİ PROJE İLE GELİYOR



İYİ Parti’nin akıllı üretim, istihdam ve israftan vazgeçmiş bir Türkiye hedefiyle yola çıktığını belirten Prof. Dr. Ümit Özdağ, “İktidar ise Türkiye’nin önüne hiçbir üretim modeli koyamadığı gibi, zır deli yeni bir proje ile geliyor. Nedir o proje, Kanal İstanbul. Marmara Denizi’ni yok edecek bir proje. Allah korusun bu proje gerçekleşirse emin olun, 15-20-25 sene sonra bu coğrafyada yaşayan her Türk vatandaşı o projenin altına oyuyla dahi destek olan herkese beddua okuyacak. Çünkü bu coğrafya yaşanmaz hale gelecek. Çanakkale yaşanmaz hale gelecek. Bütün Marmara Denizi ölecek. Bir kuruş ekonomik getirisi yok. 65 milyar TL harcayacaklar buna. Neymiş, inşaat şirketlerine rant kazandıracaklarmış. Başkalarına da rant kazandıracaklar. Biz üretim diyoruz, istihdam diyoruz ve akıllı üreten israftan vazgeçmiş bir Türkiye diyoruz” dedi.



Konuşmaların ardından seçime geçildi ve tek aday olan İrfan Dehmen, İYİ Parti’nin Çanakkale İl Başkanı seçildi. İl Başkanı Dehmen, Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Özdağ\'a, seramikten yapılmış Troia Atı minyatürü hediye etti.