(Görüntülü Haber) İYİ Parti Zonguldak İl Kongresi'nde gerginlik

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - İYİ Parti Zonguldak İl Kongresi’nde, bir kadın partilinin ülkücülere hakaret ettiğini iddia eden Ereğli Ülkü Ocakları eski Başkanı Sertan Kuzu ile diğer partililer arasında kavga çıktı.



İYİ Parti İl Başkanlığı’nın ilk kongresi, Zonguldak\'taki bir restoranda gerçekleştirildi. Kongreye, Devlet eski Bakanı Aydın Tümen, Karabük İl Başkanı Dursun Altıparmak, Düzce İl Başkanı Ercan Katırcıoğlu, Bartın İl Başkanı Mehmet Yolcu, Zonguldak eski Milletvekili Boray Baycık ve çok sayıda partili katıldı. Mevcut Başkan Ragıp Bayraktar ve başkan adayı Ahmet Emre Bayramoğlu, yönetim listelerini divana sundu. İl Başkanı Bayraktar, konuşma yapmak için kürsüye çıktığı sırada salon karıştı.



Ereğli Ülkü Ocakları eski Başkanı Kuzu, bir kadın partilinin ülkücülere hakaret ettiğini iddia ederek, \"Ülkücülere hakaret edemezsiniz. Bu partide kimse ülkücülere laf edemez. Bu parti bizim emeklerimizle kuruldu. Edemezsin. Biz emek verdik bu partiye\" dedi. Ardından çok sayıda partili, kürsü önüne gelince arbede çıktı. İl Başkanı Bayraktar\'ın yanına gelip, kürsüde konuşma yapmak istediğini söyleyen Kuzu\'ya izin verilmedi. Bu kez partililer arasında çıkan arbede, yumruklu kavgaya dönüştü. Kavganın arasında kalan Başkan Bayraktar, partililer tarafından uzaklaştırıldı.



Diğer partililerin araya girmesinin ardından ortam sakinleştirilmeye çalışıldı. İsmi öğrenilemeyen kadın partili de kürsü önüne gelerek, \"Bayan dayanışması olan bir partide bayana bağıramaz. Sakin olacak\" diye konuştu.



\'PARTİNİN MÜCADELESİNE GÖLGE DÜŞÜRÜRSÜNÜZ\'



Divanın izin vermesinin ardından kürsüde konuşma yapan Sertan Kuzu, \"Ben de MHP\'den geldim. Ülkü ocaklarından geldim. Ülkü ocakları genel merkezinde görev yaptım. Anti demokratik nedenlerden dolayı yeni parti kurmaya mecbur bıraktılar. Biz bu şartlarda buraya gelmişken, buraya çıkan arkadaşlarımızın ya da salondaki diğer arkadaşlarımızın bizim mücadelemize gölge düşürmeye hakları yoktur. Siz de burada o partiden, bu partiden; diye ayrım yaparsanız bu partinin mücadelesine gölge düşürürsünüz\" dedi.



Salondakilerin alkışladığı Kuzu, teşekkür ederek, kürsüden ayrıldı. Kongre, İl Başkanı Bayraktar\'ın konuşmasıyla devam etti.

