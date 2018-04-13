(Görüntülü Haber) İYİ Parti Bodrum'da dert dinledi

Yaşar ANTER BODRUM (Muğla), (DHA) MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde İYİ Parti Dinliyor Anlat Hemşerim Dertleşelim Projesi kapsamında anket ve söyleşi düzenlendi. Belediye Meydanı\'ndaki etkinliğin ilk 2 saatinde 450 Bodrumlu anket çalışmasına katıldı, soruları yanıtladı. İYİ Parti\'nin Fethiye\'den başlattığı İYİ Parti Dinliyor Anlat Hemşerim Dertleşelim Projesi bugün Bodrum\'da devam etti. Bodrum Belediye Meydanı\'nda düzenlenen kampanyada 2 saat içerisinde 450 Bodrumlu iyi parti üyelerinin düzenlediği ankete katıldı. Katılımcılar, Yaşadığınız ülkede mutlu musunuz Geçinebiliyor musunuz Son 1 yıldır sizi en çok mutlu eden olay nedir Son bir yıldır sizi en çok mutsuz eden olay nedir Gelecekten umutlu musunuz İYİ Parti\'yi duydunuz mu Meral Akşener denince aklınıza ne geliyor\' sorularına yanıt verdi. İYİ Parti Mahalli İdareler Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun, Genel İdare Kurulu üyesi Sinem Uludamar, İYİ Parti Muğla İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ ve İYİ Parti ilçe başkanı Mehmet Onur Şahbaz ve İYİ Parti Bodrum İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu üyesi Uluç Tezer\'in katıldığı proje çalışması renkli görüntülere sahne oldu. İYİ Parti Mahalli İdareler Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun, Fethiye\'den başlayan, Ortaca, Dalaman, Marmaris ve Datça\'da düzenlenen etkinlikte devam eden ankete katılan kişi sayısının 3 bini aştığını söyledi. Daha sonra İYİ Parti Bodrum İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu üyesi Uluç Tezer bir basın açıklaması yaptı. Ağzını açanın düşman bellendiği, konuşanın provakatör ilan edildiği iktidar döneminde susmaktan ve dişlerini sıkmaktan bitap düşmüş milletimizle dertleşmek için bu çalışmayı hazırladık diyen Tezer şöyle devam etti Yerli ve yabancı turistlerin nezdinde yeryüzü cenneti ve güzelliklerin buluştuğu yer olarak tanımlanan Bodrum\'un geleceği için buradayız. Deniz suyunun kalitesini ve insan sağlığı açısından önemini belirten ilçe genelindeki toplam 70 olan mavi bayrak sayısını daha yukarılara çıkartmak istiyoruz. Sadece Bodrum\'un değil ülkemizin tüm sorunlarını, bireylerin dertlerini konuşabilen tartışabilen ve toplumsal barışı sağlayan bir Türkiye için emek harcıyoruz. Bildiklerimizden gayrı konuştukça anlayacak, anladıkça çözeceğimize inanıyoruz, İYİ insanlar olarak Bodrum\'da Türkiye\'ye iyi geleceğiz dedi.