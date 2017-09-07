(Görüntülü Haber) İTO İstanbul Rallisi heyecanı bu haftasonu yaşanacak

Türkiye Ralli Şampiyonası\'nın 5. yarışı olan İTO İstanbul Rallisi 09-10 Eylül tarihlerinde Kısa adı İSOK olan İstanbul Otomobil Sporları Kulübü tarafından organize edilecek. 09 Eylül Cumartesi günü 13.00\'de İPOP\'tan verilecek start ile başlayacak rallinin ilk gününde, ekipler Mudarlı ve Darlık etapları iki kez geçtikten sonra saat 18.30\'dan itibaren İstanbul Park\'ta yer alan seyirci özel etabının ardından ilk günü tamamlayacaklar. 52 OTOMOBİL ve 104 SPORCU KATILIYOR Türkiye\'nin farklı illerinden toplam 52 otomobil ile 104 sporcunun katılacağı rallide 10 Eylül Pazar günü mücadele Esenceli ve Göçbeyli etaplarında devam edecek. Bu etapların ardından Redbull.com Power Stage (avantaj etabı) etabı ile mücadele tamamlanacak ve ekipler, saat 1600\'dan itibaren İPOP\'taki finiş podyumunda İTO İstanbul Rallisi\'ni noktalayacaklar. BETÜL DEMİR CO-PİLOT OLACAK Rallide, pop müzik sanatçısı Betül Demir de, öncü araçlardan birinde co-pilotluk yapmaya hazırlanıyor. Demir, İstanbul Anadolu yakasında koşulacak olan rallide, Furkan Atik\'in kullanacağı otomobilde ilk deneyimini yaşayacak ve otomobil sporları ile tanışmış olacak.