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(Görüntülü Haber) İTO BaşkanıÇağlar "Müdahillik talebimiz reddedildi"

Gülseli KENARLI - Güven USTA/İSTANBUL,(DHA) İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar, Terör Örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul'daki eylemleri planladıkları iddia edilen 24 sanığın yargılandığı davanın 5

21 Ağustos 2017 17:27

Gülseli KENARLI - Güven USTA/İSTANBUL,(DHA) İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar, Terör Örgütü FETÖ\'nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul\'daki eylemleri planladıkları iddia edilen 24 sanığın yargılandığı davanın 5. duruşmasını izlemek için Silivri\'ye geldi. Duruşmayı izleyen Çağlar ve beraberindeki heyet duruşma salonu önünde açıklama yaptı. Çağlar, İTO üyesi 400 bin şirketin zarara uğratıldığı gerekçesiyle yaptıkları müdahillik taleplerinin mahkeme tarafından reddedildiğini belirterek şunları kaydetti: “İTO olarak 400 bin üyemiz adına FETÖ/PDY darbe girişimi davasına müdahil olmak için bugün buraya geldik. Müdahillik talebimizi geçtiğimiz 15 gün içerisinde yapmıştık. Ama bugün mahkeme tarafından müdahillik talebimiz reddedildi. Doğrudan ilişkisi olmadığı söylendi. Aslında doğrudan ya da dolaylı olarak bakmıyoruz biz bu işe. Çünkü doğrudan ya da dolaylıyı ayırt etmek için işin çok daha basit bir olay olması gerektiği kanaatindeyiz. Bu kadar ciddi bir davanın doğrudan ya da dolaylı olarak birbirinden ayrışmasını çok doğru bulmadık açıkçası. Fakat çalışmalarımız, müdahil olmamız devam edecek. Çünkü 400 bin üyemizin mağduriyeti söz konusu. Bundan sonraki süreçte de davaları takip edeceğiz. Hem de sanıkların savunmaları karşısında delillerimizle müdahil olmaya devam edeceğiz.\"

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