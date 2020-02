(Görüntülü Haber) İthal karpuz ve kavun el yakıyor

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT\'te, ithal kavunun kilosu 14 liradan, karpuzun kilosu ise 8.5 liradan satılıyor. İzmit\'te, Şili\'den ithal edilen kavunun kilosu 14 lira, İran\'dan ithal edilen karpuzun kilosu ise 8.5 liradan satışa sunuluyor. Fiyatları yüksek olduğu için manavlar karpuz ve kavunları az sayıda bulunduruyor. Sebze ve meyve toptancısı Alpay Kahraman, mevsimi olmamasına rağmen artık her meyveyi tezgâhlarda bulmanın mümkün olduğunu belirterek, \"Şu anda kavun ve karpuz ithal ürünler. Karpuz İran\'dan, kavun Şili\'den geliyor. Herkes ilgi gösteriyor, herkes artık her şeyi 12 ay tüketiyor. Karpuz özellikle çok satılıyor. Kavunu da özellikle restoranlar alıyor. Her türlü ürün var tezgâhlarda. Geneli yurt dışından geliyor. Pazarcı esnafı bunları pek satmıyor. Genelde marketlerde bu ürünler satılıyor. Çünkü pazarlarda orta ölçekli daha çok tüketilen mallar satılıyor. Karpuz ve kavun mevsimin dışında ve ithal edildiği için fiyatları biraz yüksek\" dedi. Karpuz ve kavunu ilgi gördüğü için tezgâha getirdiklerini söyleyen manav İsmet Keskin ise \"Mevsimi olmadığı için dolayısıyla karpuz ve kavun fiyatları biraz yüksek. Şu an karpuz 8.5 liradan kilosu satılırken, kavun da kilosu 14 liradan satılıyor. Şu anda en yüksek kavun. Özellikle hamile olanlar, canı çekenler yoğun ilgi gösteriyor bu meyvelere\" diye konuştu. Hamile kızına kavun alan Ömür Aydın, \"Kavun alıyorum. Kızım hamile. Kilosu 14 lira, çok da pahalı ama kızımın canı istedi, yapacak bir şey yok. Ne yapalım alacağız\" dedi.