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(Görüntülü Haber) İtfaiyeciler yavru kediyi boğulmaktan kurtardı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da itfaiye erleri, eski baraj kapaklarına girip mahsur kalan yavru kediyi boğulmaktan son anda kurtardı

30 Eylül 2017 14:23

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da itfaiye erleri, eski baraj kapaklarına girip mahsur kalan yavru kediyi boğulmaktan son anda kurtardı. Seyhan Nehri üzerindeki eski barajın kapaklarına dün akşam giren yavru kedi, suyun yükselmesi nedeniyle bulunduğu yerden çıkamadı. Hayvanın sesini duyan çevredekiler minik kediyi kurtarmak istedi. Ancak sonuç alamayınca olamayınca itfaiyeden yardım istendi. Bölgeye Baraj kapaklarına sevk edilen itfaiye ekibi, özel kurtarma aparatı ile kediyi çıkarmaya çalıştı. Özel aparatla kediye ulaşamayan itfaiye erleri daha sonra bot ile Seyhan Nehri\'ne inerek kapakların bulunduğu bölüme inerek kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı. Boğulmaktan kurtarılan yavru kedi, daha sonra hayvan barınağı yetkililerine teslim edildi.

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