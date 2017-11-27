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(Görüntülü Haber) İtfaiye aracı sokağa giremeyince, polis park halindeki araçları itti

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da bir apartmanda çıkan yangına müdahaleye giden itfaiye aracı, gelişigüzel park eden araçlar nedeniyle sokağa giremedi

27 Kasım 2017 18:56

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM\'da bir apartmanda çıkan yangına müdahaleye giden itfaiye aracı, gelişigüzel park eden araçlar nedeniyle sokağa giremedi. Bunun üzerine polis ekipleri, sahiplerini bulamadıkları araçları itererek kenara çekip, yolu açtı. İtfaiye tarafından söndürülen yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanan olmadı. Çepni Mahallesi Aynalı Sokak\'taki 5 katlı apartmanın bodrum katında, üniversite öğrencilerinin kaldığı daireden dumanların çıktığını görenler, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek için apartmanın bulunduğu sokağa girmek istedi. Ancak yola gelişigüzel park edilen araçlar nedeniyle itfaiye aracı sokağa giremedi. Bunun üzerine park halindeki araçların sürücüleri aranmaya başlandı. İtfaiye ekibi ise araçtan inip yangın tüpüyle daireye ulaşarak alevlere müdahale etmeye çalıştı. Park halindeki bazı araçların sahipleri bulunamayınca polis ekipleri devreye girdi. Çevredekilerin de yardımıyla polis ekipleri park halindeki 5 otomobili iterek kenara çekip, yolu açtı. Yolun açılmasıyla apartmanın önüne giden itfaiye aracından sıkılan suyla yangın söndürüldü. Yapılan incelemede, yangının binanın kazan dairesineki kaloriferi yakmak için bodrum katına istiflenen odunların tutuşmasından çıktığı, dumanın apartman boşluğundan dairelere ulaştığı belirtildi.

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