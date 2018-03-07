T24 LogoT24 Logo
Dünya

(Görüntülü Haber) ITB Berlin Turizm Fuarı 2018 açıldı

Mahmut Tosun Berlin, 7 Mart (DHA) - Dünyanın en büyük turizm fuarı olan Uluslararası Berlin Turizm Fuarı ITB, kapılarını 52

07 Mart 2018 20:42

Mahmut Tosun Berlin, 7 Mart (DHA) - Dünyanın en büyük turizm fuarı olan Uluslararası Berlin Turizm Fuarı ITB, kapılarını 52. kez ziyaretçilerine açarken, 180 ülkeden 10 bin katılımcıyla sektörün dünya çapındaki önemli aktörlerini bir araya getirdi. 160 bin metrekarelik 26 salondan oluşan fuarda Türkiye 3079 metrekarelik alanda temsil ediliyor. Oteller, tur şirketleri, turizm acenteleri, araç kiralama servisleri, yerel yönetimler ve valiliklerden oluşan Türkiye?den 400 civarında katılımcı, fuar boyunca kendi tanıtımlarını yapacak. Antalyalı turizmciler Berlin?e dört özel uçak kaldırarak, fuara büyük bir çıkarma yapıyor. Bu yıl Almanya destinasyonunda erken rezervasyonda yüzde 60-80 civarında artış sağlayan Antalya, 2015 senesinin rakamlarına tekrar ulaşmayı hedefliyor. Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) ise ITB?ye bağımsız bir stantla katılıyor fuara. Egeli turizmcilerin hedefi ise 2018?de tekrar gelişmeye başlayan Almanya pazarını daha da geliştirmek. 7-11 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan fuar ilk üç gün kapılarını sadece sektör temsilcilerine açarken, cumartesi ve pazar günleri tüm ziyaretçilere açık olacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mahmut TosunBerlinMart DHADünyanınUluslararası Berlin Turizm Fuarı ITBTürkiyeOtellerAntalyalıBuAlmanyaAntalyaEge TuristikKonaklamalar Birliği ETİKITBEgeliMart

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24