(Görüntülü Haber) İtalyan polisi, Libya’dan akaryakıt kaçakçılığı yapan şebekeyi çökertti

Esma Çakır / Roma, 19 Ekim (DHA) - Libya’dan kaçırdıkları akaryakıtı, İtalya üzerinden Avrupa’nın çeşitli ülkelerine dağıtan bir şebeke çökertildi. İtalya’nın güneyindeki Katanya Savcılığı’nın bir yıldır yürüttüğü soruşturma kapsamında Finans Polisi’nin açık denizde çarşamba günü düzenlediği operasyonda dokuz kişi gözaltına alındı. Polis kamerasıyla da yasadışı eylemleri belgelenen şüphelilerin altısı sorgularının ardından tutuklanırken, üçü ev hapsine alındı. Suç örgütünün, Trablus’un 40 kilometre güneyinde yer alan Zaviye Rafinerisi’ndeki Libya Ulusal Petrol Şirketi’ne (NOC) ait akaryakıtı çaldıkları ve bu akaryakıtı küçük teknelerle Malta’ya taşıdıktan sonra ülke açıklarında büyük gemilere aktararak İtalya’ya ulaştırıldıkları belirtildi. Şebeke: İtalyan mafyası, Libyalı askerler ve Maltalılar Tutuklananlar arasında, şebekenin “Patron” lakaplı Libyalı lideri Fahmi Mousa Saleem Ben Khalifa ve Maxcom Bunker adlı İtalyan petrol şirketinin üst düzey yöneticisi Marco Porta’nın da bulunduğu açıklandı. Ben Khalifa’nın, uyuşturucu kaçakçılığından 15 yıl hapse mahkûm edildiği ve Muammer Kaddafi’nin devrilmesinin yarattığı karışıklıkta Libya’daki cezaevinden 2011 yılında kaçtığı aktarıldı. Örgütün içinde İtalyan mafyasından üyeler, Libyalı askerler ve Maltalılar’ın da bulunduğu kaydedildi. Şikayetçi, enerji devi ENI İtalyan basını, bu şebekeye yönelik soruşturmanın, İtalyan enerji devi ENI’nin şikayeti üzerine başlatıldığını yazdı. Başsavcı Carmelo Zuccaro, şimdiye kadar 30 milyon euro değerinde kaçırıldığı belirtilen akaryakıtın, arabalarda değil gemilerde kullanımının uygun olduğunu belirtti. Bu sıvı yakıtın, yüzde 1’den az kükürt içerdiğini anlatan Zuccaro, “Dolayısıyla gemi yakıtı dışında kullanılmamalı. Ancak bu yakıt, çökerttiğimiz şebeke üzerinden şehirlerdeki sıradan benzin istasyonlarına dağıtılıyordu. Yani çoğumuz bu yakıtı bilmeden satın almış olabiliriz” diye konuştu. Yakıtın, özellikle İtalya, Fransa ve İspanya’daki istasyonlara dağıtımının ise görünüşte yasal olan İtalyan şirketi Maxcom Bunker’in paravan olarak kullanılarak yapıldığı paylaşılan bilgiler arasında. Şebekenin bu akaryakıtı, pazar fiyatının yüzde 60 altında istasyonlara sattığı da kaydedildi.