(Görüntülü Haber) İşyerinin eski sahibini öldüren Tekel bayisi tutuklandı
TUTUKLANDI
Eskişehir'de devir aldığı Tekel bayiinin eski sahibi Savaş Güzelgün'ü tabancayla vurarak öldüren İsmail Erdağ, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
24 Ağustos 2017 21:46
TUTUKLANDI
Eskişehir\'de devir aldığı Tekel bayiinin eski sahibi Savaş Güzelgün\'ü tabancayla vurarak öldüren İsmail Erdağ, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Erdağ, Eskişehir H Tipi Cezaevi\'ne götürüldü.
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