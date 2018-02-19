T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) İstinat duvarına çarpan otomobil alev aldı: 5 ölü

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT’ta otomobilin istinat duvarına çarpıp alev alması sonucu araçtaki 5 kişi yanarak hayatını kaybetti

19 Şubat 2018 02:30

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT’ta otomobilin istinat duvarına çarpıp alev alması sonucu araçtaki 5 kişi yanarak hayatını kaybetti.

Kaza akşam saat 19.00 sıralarında Tokat-Niksar Karayolu Gökdere mevkiinde meydana geldi. Niksar’dan Tokat istikametine gitmekte olan Ahmet Paray yönetimindeki 60 AP 665 plakalı otomobil Gökdere mevkiine geldiğinde yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil alev aldı. Çevreden kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrası otomobildeki yangın söndürüldü. Sağlık ekipleri kaza sonrası araçtan çıkamayan sürücü Ahmet Paray ile birlikte Kadriye Paray (49), Elva Nur Gür (17), Damla Nur Paray (18) ve ismi öğrenilemeyen bir kadıhnın yanarak hayatını kaybettiğini tespit etti. Hayatını kaybeden 5 kişinin cesedi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerine Tokat Valisi Ömer Toraman da geldi. Vali Karaman, kaza yapan Ahmet Paray’ın Tokat Valiliği\'nde çalıştığını ifade etti. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Fatih YILMAZTOKAT DHATOKATtaKazaTokatNiksar Karayolu GökdereNiksardan TokatAhmet ParayAPGökdereSağlıkKadriye ParayElva Nur GürDamla Nur ParayHayatınıTokat Devlet HastanesiOlayTokat ValisiToramanVali Karamankaza

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24