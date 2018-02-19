(Görüntülü Haber) İstinat duvarına çarpan otomobil alev aldı: 5 ölü

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT’ta otomobilin istinat duvarına çarpıp alev alması sonucu araçtaki 5 kişi yanarak hayatını kaybetti.



Kaza akşam saat 19.00 sıralarında Tokat-Niksar Karayolu Gökdere mevkiinde meydana geldi. Niksar’dan Tokat istikametine gitmekte olan Ahmet Paray yönetimindeki 60 AP 665 plakalı otomobil Gökdere mevkiine geldiğinde yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil alev aldı. Çevreden kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrası otomobildeki yangın söndürüldü. Sağlık ekipleri kaza sonrası araçtan çıkamayan sürücü Ahmet Paray ile birlikte Kadriye Paray (49), Elva Nur Gür (17), Damla Nur Paray (18) ve ismi öğrenilemeyen bir kadıhnın yanarak hayatını kaybettiğini tespit etti. Hayatını kaybeden 5 kişinin cesedi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Olay yerine Tokat Valisi Ömer Toraman da geldi. Vali Karaman, kaza yapan Ahmet Paray’ın Tokat Valiliği\'nde çalıştığını ifade etti. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.