(Görüntülü Haber) İstifası istenen Başkan Uğur, kararını 30 Ekim'de açıklayacak (2)

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Edip Uğur, \"İstifa ile ilgili bir açıklama yapacak mısınız?\" sorusuna, 30 Ekim Pazartesi günü kararını açıklayacağı yönünde yanıt verdi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın istifasını istediği belediye başkanlarından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Edip Uğur, bugün katılmayacağı açıklanan meclis toplantısına geldi. Basın mensupları ise toplantıya alınmadı. Toplantı öncesi \"İstifa ile ilgili bir açıklama yapacak mısınız?\" sorusuna Başkan Uğur, \"Pazartesi günü saat 17.00\'de açıklama yapacağız, kararımızı açıklayacağız. O zaman kamuoyu kararımızı öğrenmiş olacak\" yanıtını verdi. Başkan Uğur buna rağmen kararının hangi yönde olduğuna dair konuşmadı.