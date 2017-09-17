(Görüntülü Haber) İsteyenler, sokağındaki çöp konteyneri boyuyor

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Kemer İlçesi\'nde başlatılan \'Çöp Konteynerini Kendin Boya Projesi\' kapsamında, ilçe sakinleri çöp konteynerlerini boyuyor. Kemer Belediye Başkanı CHP\'li Mustafa Gül\'ün eşi Neşe Gül öncülüğünde başlatılan \'Çöp Konteynerini Kendin Boya Projesi\' yoğun ilgi gördüb Haftada 1 gün belediyeyi arayarak boyama yapmak için başvuranlar Neşe Gül ile birlikte konteynerlerin başına geçerek boyama yapıyor. 3 bin konteyner bulunan Kemer\'de bugüne kadar 68 konteyner Kemerliler tarafından çeşitli renk ve desenlerde boyandı. Proje ile ilgili bilgi veren Neşe Gül, resim ve grafik bölümü mezunu olduğunu, bir gün belediyenin ressamıyla çöp konteyneri boyarken projenin aklına geldiğini söyledi. Çöp konteyneri boyama işini halka açmak amacıyla harekete geçtiklerini aktaran Neşe Gül, konteynerlere çizilen resimlerin 7 ay dayanabildiğini, yıkanma ve çöplerin boşaltılması esnasında hasar olduğunu kaydetti. Gül, şöyle konuştu: \"Tekrar bunlar sıfırdan hazırlanıyor. Hazırlandıktan sonra temizleniyor ve tekrar boyanıyor. Bu sirkülasyon halinde sürekli devam edecek olan bir proje ve bütün halkımızın da bu konuda desteklerini bekliyoruz. Tek başına hiç kimse hiç bir şey yapamaz ama hepimiz birlikte olursak çok daha güzel şeylere imza atabiliriz.\" PARKLARDAKİ KONTEYNERLERE ÇİZGİ FİLM KARAKTERLERİ Neşe Gül, Türkiye\'deki en önemli yavrulama noktalarından Çıralı sahilindeki çöp konteynerlerinin Caretta Caretta deniz kaplumbağalarının resimleri ile süslendiğini anlattı. Gül, \"Çocuk parklarımızın etrafına çizgi film karakterleri var. Parklarımızın etraflarını da onlarla süslüyoruz\" dedi.