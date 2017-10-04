(Görüntülü Haber) İşten çıkartılan arkadaşları için eylem yaptılar

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da bir fabrikada işten çıkartılan 34 kişinin yeniden işe alınması için 311 işçi, fabrika bahçesinde eylem yaptı. Merkez Selçuklu İlçesi 3\'üncü Organize Sanayi Sitesi\'nde bulunan bir plastik fabrikasında çalışan 34 işçi iddiaya göre dün akşam saatlerinde işten çıkartıldı. Bunun üzerine fabrikada çalışan diğer işçilerden 311\'i, 34 kişinin haksız yere işten çıkartıldığını ileri sürerek bugün akşam saatlerinde fabrika bahçesinde eylem yaptı. İşçilerin eylemine üye oldukları Petrol İş Sendikası da destek oldu. Petrol İş Sendikası Ankara Şube Başkanı Şuayip Gül, 34 kişinin sırf sendika üyesi olduğu için çıkarıldıklarını iddia etti. Eylemin gerçekleştiği fabrikada 2011 yılında örgütlenmeye başladıklarını belirten Gül, \'\'2017 yılına geldiğimizde işveren, sendikanın toplu iş sözleşme yetkisine itiraz etti. Bunun üzerine iş yerinde NACE kodlarını (İş yerinin faaliyet alanına göre tehlike sınıflarının belirlendiği kodlama sistemi) değiştirerek, 6-7 tane gruba ayırdılar. Bugün burada 34 işçi arkadaşımızı işten attılar. Şu anda 311 arkadaşımız burada direniyoruz. Ya hep beraber işten atacaklar, yada 34 arkadaşımızı işe alacaklar. Ben yöneticilere sağduyulu olmalarını rica ediyorum. Biran önce bu yanlıştan dönülmesini istiyorum. Biz ekmek mücadelesini yapıyoruz.\'\' dedi. Fabrika çalışanları, arkadaşlarının yeniden işe alınıncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini söylediler.