T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) İşten çıkarılan maden işçileri eylemlerini sürdürüyor

Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA) - BARTIN'ın Amasra ilçesinde, iş akitleri sonlandırılan 148 taşeron işçi yasal haklarını alamadıklarını belirterek eylemlerini 5'inci günde sürdürüyor

30 Mart 2018 18:45

Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA) - BARTIN\'ın Amasra ilçesinde, iş akitleri sonlandırılan 148 taşeron işçi yasal haklarını alamadıklarını belirterek eylemlerini 5\'inci günde sürdürüyor. Amasra\'da,özel maden şirketine ait Kazpınarı- 2 kuyusundaki galeri açma çalışmaları sürüyor. Çalışmayı yapan taşeron firma, 148 işçisinin sözleşme sürelerinin bittiği gerekçesiyle 13 Mart tarihinde işlerine son verdi. İşçiler, iş akitlerinin sona erdirildiği günden bu yana yasal işlemlerin başlamadığı ve tazminatlarının alamadıkları gerekçesiyle pazartesi gününden itibaren Tarlaağazı mevkiinde bulunan şirketin binası önünde eyleme başladı. Maden işçileri kurdukları çadırların önünde ateş yakarak bekleyişlerini sürdürüyor. İşten çıkartılan Hasan Güzelbaş, \"Taşeron firma bizi işten çıkardı. Biz alacaklarımızı tazminatlarımızı istiyoruz. Burada geceli gündüzlü 5 gündür bekliyoruz. Taleplerimiz yerine gelinceye kadar da beklemeye devam edeceğiz\" dedi. İşçilerden Veysel Akdoğan ise \"5 gündür işimiz aşımız için bekliyoruz. 148 kişi işsiz kaldı. Yemek ihtiyaçlarımızı Bartın\'dan karşılıyorlar. Biz işimize geri dönmek istiyoruz. İşimizi geri vermedikleri gibi paramızı da vermediler. Şu anda 2 aylık maaşımız içeride duruyor. Ve duyumlarımıza göre buraya Çinlileri getirecekler. Biz işimizi geri kazanana kadar, burada beklemeye devam edeceğiz\" diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ayhan ACARAMASRA Bartın DHABARTIN AmasraAmasraKazpınarıMartTarlaağazıMadenHasan GüzelbaşBizBuradaTaleplerimizVeysel AkdoğanYemekBartınVe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24