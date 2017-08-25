(Görüntülü Haber) İşte Cumhurbaşkanının bahsettiği Hasdal havadan böyle görülüyor

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasının yeni yerleşkesinin yapılacağı Hasdal\'ı havadan görüntüledik. Cumhurbaşkanı daha öncede Çapa Tıp Fakültesinin Hasdal\'a taşınacağını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe\'de Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarına Motosiklet Teslim Töreni\'nde konuşurken yaptığı açıklamada yeni modern emniyet binasının Hasdal\'a yapılacağını açıklamıştı. Geçtiğimiz Mayıs ayında Çapa Tıp Fakültesinin mezuniyet töreninde konuşan Recep Tayyip Erdoğan, yeni fakülte binasının adresi olarak Hasdal\'ı vermişti. Bir anda gözlerin çevrildiği Hasdal\'ı havadan görüntüledik. Bölgede henüz bir inşaat çalışması başlamadığı görüldü. Ancak yapılan açıklamaların ardından önümüzdeki günlerde bölgeyi hareketli günler bekliyor.