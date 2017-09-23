(Görüntülü Haber) İSTANBUL'UN "HAYALET" GEMİLERİ

Haber-Kamera: Ali AKSOYER / İstanbul DHA İstanbul\'da biri 4 yıl aynı yerde demirli durdurduktan sonra batan, diğeri tamir için götürülürken ikiye bölünen iki gemi kaderine terk edildi. Zeytinburnu ve Kilyos\'ta kaza yaptıkları yerde aylardır duran gemilerin akibetinin ne olacağı belli değil. Öte yandan İstanbul\'un kıyılarında yıllardır aynı yerde de demirli olarak duran sahipleri tarafından terk edilmiş bir çok \"hayalet\" geminin bulunduğu belirtilirken bunları da benzer sonların beklediği belirtildi. Resmi verilere göre İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi\'nde son batan gemiler ile birlikte toplam 25 batık gemi bulunuyor. 8 AYDIR BATTIĞI GİBİ DURUYOR Zeytinburnu açıklarında 2014 yılından beri demirli olarak dururken 17 Ocak 2017 tarihinde eskilikten saç atması sonucu su almaya başlayan Tanzanya bandıralı \"Bereket\" adlı kuru yük gemisi 27 Ocak 2017 tarihinde batmıştı. 2 bin 980 grostonluk, 115 metre uzunluğundaki gemi demirli bulunduğu yerde denize gömülürken sadece kaptan köşkünün bulunduğu arka bölümü denizin üzerinde kalmıştı. Yakıt sızıntısı ihtimaline karşılık çevresi bariyerlerle çevrilen gemi daha sonra adeta kaderine terk edildi. Bugüne kadar geminin bulunduğu yerden çıkarılması veya bulunduğu yerde parçalanması için hiç bir çalışma yapılmadı. Gemi sulara gömüldüğü günden bu yana geçen zamanda aynı şekilde duruyor. \"YARIM \" GEMİDE TERK EDİLDİ Öte yandan Kilyos açıklarında 27 Ağustos tarihinde tamir için götürülürken ikiye bölünen Moğolastin bandıralı \"Leanordo\" isimli kargo gemisinin kaderide benzer bir şekilde oldu. 11 kişinin kurtarıldığı geminin karaya oturan arka bölümü Kilyos kıyılarında terk edildi. Gemiye bu güne kadar hiç bir müdahele yapılmazken, gemi Karadeniz\'in hırçın dalgarının insafına terk edildi. BİR ÇOK HAYALET GEMİ VAR İstanbul\'un kıyılarında yıllardır demirli duran tamir masrafları çok olduğu için sahipleri tarafından terk edilen sigortasız bir çok hayalet geminin bulunduğu belirtildi. Deniz trafiği ve çevre için birer tehdit olan bu tür \"Hayalet\" gemileri ise benzer sonlar bekliyor. Görüntü Dökümü: ------------------------ -Gemilerden çekilmiş havadan görüntüler