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Eğitim

(Görüntülü Haber) İstanbul'dan Muş'a yardım eli

Eser AYDIN/MUŞ, (DHA)-İSTANBUL'da bir kolejin öğrenci ve velileri, Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Koç köyündeki ilkokul öğrencilerine yardım eli uzattı

28 Aralık 2017 14:41

Eser AYDIN/MUŞ, (DHA)-İSTANBUL\'da bir kolejin öğrenci ve velileri, Muş\'un Hasköy ilçesine bağlı Koç köyündeki ilkokul öğrencilerine yardım eli uzattı. Öğrenci ve veliler, köy okulundaki öğretmenlerle bağlantı kurarak 100 çocuğun hayalindeki oyuncak, ayakkabı ve montları onlara ulaştırdı. Okul Müdürü Abdulbaki Zorlu, kış günü çocukların ellerini, yüreklerini ısıtanlara teşekkür etti. Muş\'taki Alparslan Üniversitesi öğretim görevlisi Esma Demir, İstanbul Işık Koleji öğrencilerinin başlattıkları \'Bir Dilek Şeç, Bir Çocuğa Işık Ol\' projesi kapsamında her yıl Türkiye’nin bir bölgesindeki öğrencilerin isteklerini gerçekleştirdiğini belirtti. Bu yıl girişmleri sonucu Muş\'taki öğrencilere hediyeler göndermeye karar verdiklerini ifade eden Demir, \"Gönderilen hediyeler çocukların isteklerine göre oluşturuluyor. Kimi mont, kimi bot, ayakkabı, kimi çikolata, şeker, kimi oyuncak araba talep ederek bu hayallerini gerçekleştiriyor. Böylesine güzel bir proje başlatan kolej öğrencilerini tebrik ediyoruz\" diye konuştu. Koç Köyü İlk Okul Müdürü Abdulbaki Zorlu, kış günü çocukların ellerini, yüreklerini ısıtanlara teşekkür etti. Zorlu, \"Hediyeleri alan öğrenciler çok mutlu oldu. Onları hiç bu kadar heyecanlı ve mutlu görmemiştim\" dedi.

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