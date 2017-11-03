(Görüntülü Haber) İstanbul'dan Dağlıca'daki Mehmetçiklere anlamlı yardım

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA)- IRAK sınırının sıfır noktasında bulunan Hakkari\'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca bölgesinde görev yapan Mehmetçik ve köylülere, İstanbul\'daki bir sitenin sakinleri tarafından giyim eşyası ve kitap gönderildi. Malzemelerin bir kısmı Dağlıca 6\'ncı Sınır Hudut Komutanlığı\'nda görev yapan askerlere, diğerleri de köydeki vatandaş ve öğrencilere verildi. Yüksekova\'nın 1400 rakımdaki Dağlıca 6\'ncı Sınır Hudut Tabur Komutanlığı\'nda görev yapan askerlerle Dağlıca bölgesindeki köylülere, İstanbul Neo Gölpark Sitesi sakinleri tarafından, 24 koli giyim eşyası ve kitap gönderildi. Bir kargo firması ile gönderilen koliler dolusu malzeme, Mehmetçikler tarafınan teslim alınarak askeri araçla Dağlıca\'daki birliğe götürüldü. Kolilerin içerisindeki mont, iç çamaşırı, tişört ve içlikler zor şartlar altında vatan savunması yapan askerlere hediye edilirken, köydeki bebeklere kıyafet, iç çamaşırı; öğrencilere 11 koli kitap, 2 koli oyuncak, 12 koli kışlık kıyafet dağıtıldı. Büyüklere ise tişört ve mont hediye edildi. Yardımları Mehmetçiğin elinden alan vatandaşlar, böyle anlamlı bir yardımda bulunan site sakinlerine teşekkür ederek, \"Gelen yardım kolileri içerisinde çocuk, bebek giysileri, kitaplar ve yetişkinler için gönderilen kıyafetler de var. Bu yardımlar, burada görev yapan askerlerimiz tarafından çocuklara ve vatandaşlara hediye edildi. Yardımları gönderenlerden ve buna vesile olan Mehmetçiklerimizden Allah razı olsun\" diye konuştu.