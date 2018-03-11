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(Görüntülü Haber) İstanbul'da sis etkili olmaya devam ediyor

Ali Kerem BENGİ - Soner HASIRICIOĞLU - Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL'da sis etkili olmaya devam ediyor

11 Mart 2018 12:52

Ali Kerem BENGİ - Soner HASIRICIOĞLU - Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL\'da sis etkili olmaya devam ediyor. Sİs nedeniyle İstanbul Boğazı geceyarsı deniz trafiğine kapatıldı. 15 Temmuz Şehitler köprüsünde sis nedeniyle sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Eminönünde sabaha karşı balık tutmaya gelen vatandaşlar ve Üsküdar sahilinde ateş yakarak çay ve kahvelerini yudumlayarak sis keyfini çıkarmaya çalıştı. TEM Otoyolu ve D-100 Karayolunda sis nedeniyle sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldı. Gece saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte Üsküdar sahiline gelen Erhan Demirtaş, “Arkadaşlarla beraber Trabzondan geldik bu sisli havayı yaşamak için boğaza karşı ateş eşliğinde ısınıyoruz. Keyfimiz yerinde, çayımızı yudumluyoruz, zaten karşıda kız kulesini görüyorsunuz, sisli kapanmış durumda açılmasını bekliyoruz, bu anı sabaha karşı yaşamak istiyoruz\" diye konuştu.

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