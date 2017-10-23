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(Görüntülü Haber) İstanbul'da sahte vize operasyonu

Çağatay KENARLI / İSTANBUL, (DHA)   İSTANBUL Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih'te bin euroya sahte vize düzenleyen 4 kişiyi gözaltına aldı

23 Ekim 2017 17:34

Çağatay KENARLI / İSTANBUL, (DHA)   İSTANBUL Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih\'te bin euroya sahte vize düzenleyen 4 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda 9 ülkeye ait sahte vizeler ele geçirildi. 

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, insan ticareti ve göçmen kaçakçılarına yönelik yaptığı çalışmalarda Fatih İskenderpaşa\'da bir turizm şirketinde sahte vize düzenlendiğini belirledi. Ekipler, Avrupa ülkelerine geçiş yapmak isteyen kişilere sahte vizesi çıkaran 5 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerin yakalanması için 16 Ekim\'de düzenlenen operasyonda B.A., Z.A., B.G. ve İ.İ. yakalandı.


 

9 ÜLKENİN VİZELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda bir tabanca, manyetik kart kopyalama cihazı, dizüstü bilgisayar, hard disk, farklı ülkelere ait 11 sahte pasaport, İtalya\'ya ait 9 ikamet izni, Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere, İsviçre, Kanada, İspanya, Avusturya ve Türkiye\'ye ait toplam 158 boş vize yaprağı ile 4 Schengen vizesi ve 126 adet boş hologram ele geçirildi. 


 

ORJİNALE ÇOK YAKIN

Şüphelilerin sahte vizeleri bin eurodan sattıkları, gerçeğinden ayırt etmenin de oldukça güç olduğu öğrenildi. 


 

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından geçtiğimiz Cuma günü adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.A., Z.A. ve İ.İ. tutuklanırken, B.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


 

ŞEBEKE LİDERİ ARANIYOR

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şebeke lideri olduğu öne sürülen M.A.\'nın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. 

 

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