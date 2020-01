(Görüntülü Haber) İstanbul'da pazar kapandı, hindiler elde kaldı (2)

Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ, (DHA)- KIRKLARELİ\'nin Lüleburgaz ilçesinde eşinin aldığı kadın girişimci kredisiyle yaklaşık 1000 hindi yetiştiren Tuncay Mutlu, \"İstanbul\'daki tüm pazarlar kapatıldı, hindiler elimde kaldı. Kredimi ödeyemezsem ipotekli evim, elimden gidecek\" dedi. Lüleburgaz\'a bağlı Ceylanköy\'de oturan Çiğdem ve Tuncay Mutlu çifti, kamudan 2008 yılında emekli olduktan sonra beraber hayvancılık yapmaya başladı. Çiğdem Mutlu, geçen haziran ayında \'kadın girişimci kredisi\' kullanarak, yaklaşık 250 metrekarelik alana kurulu çadırda hindi yetiştiriciliği işine girdi. Mutlu çifti, çiftlikte sayıları 1000\'e kadar çıkan hindileri yılbaşı öncesinde İstanbul\'daki pazarlarda satmak istedi. Çift, İstanbul\'daki pazarların kapatılması nedeniyle satış yapamadı. Tuncay Mutlu, hindi satışlarının çok olduğu yılbaşında döneminde hindilerin elinde kaldığını söyledi. Uzak pazarlara TIR\'la hindi götürmek istediğinde hayvanların dorsede öldüğünü ifade eden Tuncay Mutlu, şöyle dedi: \"Eşimin kadın girişimci olarak çekmiş olduğu krediyle hindi aldık. Haziran ayında yavru 1300 adet beslemek için hindi aldık. Tanesini 23 liradan aldık. Besledik bu hale getirdik. İstanbul\'da pazar kalktığından dolayı, yetiştirdiğim 1000 adet hindiyi satamadım. Durumum kötü, hindi parasını geri ödeyemeyeceğim. Bankadan çektiğim hindi parası karşılığında banka evimi ipotek etti. Hindi elimizde kaldı. Ne yapacağımı bilmiyorum. Devlet bize yardım etsin. Şu an tüm pazarlar kapatıldı. Toplu halde satacağım yer yok. 150 bin lira kredi çektim. Şu ana kadar 20-30 tane sattım. Üretici olarak şaşırdık, ne yapacağımızı bilmiyoruz.\" \"YEM FİYATI İKİ KATINA ÇIKTI\" Daha önce yumurtalık tavuk yetiştirdiğini ancak yem parası arttığı için hindi üretmeye karar verdiğini anlatan Tuncay Mutlu, \"Haziran ayında hindi aldığımda yemin fiyatı 55 liraydı. Şu anda 85 liraya yükseldi. Buğdayın tonu 1300 lira, arpa 1400 lira. Hedefim ülkeme faydalı üretici olmaktı. Bir ay içinde ödeyemezsem evime haciz gelecek. 138 bin lirayı bankaya 1 ay içinde ödemem gerekiyor. Sırbistan\'dan et getiriliyor. Devlet kendi üreticisine sahip çıkmıyor. Bizim ürettiğimiz eti satın almıyor. Şimdi ben bu krediyi ödeyemezsem evim gidecek, ne yapacağımı bilmiyorum. Devletten yardım bekliyorum\" diye konuştu. Çiğdem Mutlu ise hindilerin yılbaşı dışında da satılabileceğini ancak uygun pazar olmadığını kaydederek, \"Yılbaşında genelde iyi satış oluyor ancak sadece yılbaşına bağlı değiliz, uygun pazar olduğunda tümünü satmak istiyoruz\" dedi.