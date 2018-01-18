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(Görüntülü Haber) İstanbul'da lodos ve yağış etkili oluyor /EK BİLGİ VE GÖRÜNTÜLERLE)

Soner HASIRCIOĞLU-Ozan URAL-Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan lodos nedeniyle deniz seferlerinde aksamalar yaşanıyor

18 Ocak 2018 11:14

Soner HASIRCIOĞLU-Ozan URAL-Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL\'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan lodos nedeniyle deniz seferlerinde aksamalar yaşanıyor. Etkili olan lodos denizde dev dalgalar oluşturdu. İstanbul Boğazı kıyılarında lodos nedeniyle dalgaların sahile çarpmasıyla su seviyesi 3-4 metre yüksekliğe kadar çıktı.Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO da bazı seferler iptal edildi: İDO\'da iptal olan seferler: 07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot 07:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot 07:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot 07:15 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot 07:30 Bursa - Yenikapi Hızlı Feribot 07:30 Yenikapi - Bursa Hızlı Feribot 07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü 07:45 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot 07:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü 08:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot 08:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot 08:30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü BUDO\'da iptal olan seferler: 07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi 07:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) seferi 08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi 09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi 09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi 09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi 09:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi 10:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

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