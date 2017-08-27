(Görüntülü Haber) İstanbul'da kurbanlık güzellik yarışması yapıldı

İSTANBUL, (DHA) - BEYKOZ Belediyesi tarafından düzenlenen “4. Geleneksel Kurbankent Güzellik Yarışması”nda kurbanlıkların en güzelleri seçildi. Yoğun katılımın olduğu yarışma, renkli görüntülere sahne oldu. Çavuşbaşı Kurbankent’te yer alan 150 çadırda 3 bin 300 büyükbaş hayvan arasından tek tek seçilen 10 kurbanlık, jüri üyeleri tarafından finalist olarak belirlendi. Finalist olarak seçilen kurbanlıklar düzenlenen yarışmada podyumda sırayla boy göstererek yarışmanın en güzeli olmak için kıyasıya rekabet etti. Sağlık, bakım ve temizlik, boy ve canlı ağırlık, besilik et randımanı ve anotomik fiziksel değerlendirme kriterleri göz önünde bulundurularak yapılan yarışmanın kazananı \"Karadayı\" oldu. KURBANLIK ÇADIRININ GÖZBEBEĞİ \'KARADAYI\' Kurbanlığının birinci seçilmesiyle tam altın almaya hak kazanan 960 kilogramlık Simental cinsi boğanın sahibi İlker Altıntaş, şöyle konuştu: \"Şu an 10 adet yarışmaya katılan hayvan var. Bunların içerisinde 1 numaralı olanı Karadayı\'dır. Boyunun 2,5 metre oluşu güzelliğinin en net kanıtıdır. 200 çadır içerisinde hiç bir hayvanın boyu bu kadar uzun değildir. Adının Karadayı olmasına siyah olduğu için veterinerler karar verdi. Karadayılar 1\'inci gelecek dediler.\" Karadayı\'ın birinci gelmesi durumunda onu kurbanlık olarak alacağını belirten bir vatandaş, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek\'in de pazarlığa girmesiyle Karadayı\'yı 20 bin liraya satın aldı. Yarışmada dereceye giremeyen Simental cinsi kurbanlığın sahini Turgay Bulut, \"Kendi yaylım hayvanımızdır. Büyüttük ve buraya getirdik. 900 kilogram ağırlığındadır. Soyadımızdan dolayı adını Bulut koyduk. Bulut\'a 40 gün besi yaptık. Fiyatı 17 bin liradır\" ifadelerini kullandı. İkinciye yarım altın, üçüncüye çeyrek altının verildiği yarışma, vatandaşlara kavurmalı pilav, ayran ve tatlı ikram edilmesiyle sona erdi.