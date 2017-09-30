(Görüntülü Haber) İSTANBUL'DA KAÇAK İÇKİ VE TÜTÜN OPERASYONU

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından içki ve tütün mamulü kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Eyüp ve Beyoğlu operayon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda G.A. (32), F.A. (32) ve A.E. (51) yakalandı. Yapılan aramlarda toplam piyasa değeri 125 Bin 550 TL olan 504 şişe dolu halde satışa hazır alkol şişesi, 310 adet çeşitli markalara ait içki şişesi etiketi, 175 litre alkol sıvısı, 150 adet içki şişesi kapağı, 200 adet sahte TPDK bandrolü, 900 adet çeşitli marka ve hacimlerde boş içki şişesi, 2 adet huni, 3 adet hortum, 3.923 adet puro, 2.659 paket sigara tütünü, 80 paket nargile tütünü, 119 paket pipo tütünü, 529 paket kaçak sigara, 1.290 adet makarona doldurulmuş sigara, 11 adet elektronik sigara, 67 adet elektronik sigara likidi, 1.448 paket sigara filtresi, 1.900 paket sigara kâğıdı ele geçirildi. Şüpheliler hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele kanuna göre adli işlem yapıldı.